〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理

如何選擇好標的，讓自己財富快速累積，應該是許多投資人共同的期待。其實台股充滿機會，好標的很多，有投資人擅長運用技術分析，賺價差，但是常陷入追高殺低困境，何不回歸基本面，找尋優質成長型企業，分享其配股配息，只要股利合理，選對正確標的，長期累積，可以讓自己財富快速成長，一舉兩得。

快速成長的企業，在財報及股利分配上，其實不難解讀，只要營收持續增加，年增率穩定成長，毛利率及營業利益率、資產報酬率或股東權益報酬率都保持平穩，而且負債比例合理，都應該是可以注意的不錯企業。至於投資方式採零股交易，或定期定額（或不定額），就要斟酌自己的財力，且避免當冲或短線或擴張信用融資。

投資人當然重視企業的股利發放，直接影響自己的投資報酬率，企業如果能夠保持衡平股利政策，每年回饋股東合理的股利報酬，是投資人最大的期待。快速成長中的企業，最大的特色是連續多年配發股票股利，此時投資人如果參與企業的成長，財富的累積，也將水漲船高，快速成長。

上市櫃公司中，持續配發股票股利的成長型企業不少，代表著正走在成長道路上，選擇高配股配息的股票，如果以複利計算，成長相當快速可觀，如果以現值50元的股票，連續每年配股1元股票股利，5年下來價值增加1.61倍，達到80.25元，回報有30.25元，利潤高達6成，相當可觀。即使平均每年配股0.5元，加上現金股息，長期累積下來，也相當可觀。

上市櫃公司，持續穩定配股配息的標的其實不少，例如聯華（1229)、晟德（4123）、裕融（9941）、健喬（4114）、和潤（6592）、大樹（6469）、大成（1668）、欣雄（8908）、聯華食（1231）、玉山金（2884）、中租-KY(5871）、卜蜂（1215）等，諸多公司不論產業前景或企業經營管理，在市場上口碑都不錯，值得投資人參考。

以聯華為例，近5年合計共配發股票股利4.3元，現金股息8元，價格亦從2018年的37元，漲到現在的59元，股價隨著股利成長價值逐步上升，回報可觀。晟德也是，5年共配股票股利5.44元，現金股利7.86元，5年前股價在49元，現在60元左右，股利投資報酬率相當不錯。

租賃股的裕融是裕隆集團的金雞母，已經連續2年每股獲利超過1個股本，去年即使因為受到轉投資事業新安東京產險新冠肺炎疫苗險影響，每股約減少1.7元的獲利，每股仍然有12.06 元的獲利，5年來共計配股票股利6.2元，配現金股息25.8元，股價從5年前的113元，漲到現在184元左右，裕融轉投資的綠電業務，獲利亦相當穩定，投資人如果耐心持有，投資報酬率應該不錯。

健喬是生技產業，主要業務包括製藥及醫材，2022年是健喬豐收的一年，合併營收成長超過3成，推升毛利率達到41.6%，比2021年的39.7%，增加近2個百分點，加上去年出售信元廠，有2.5億元的業外收入挹注，推升獲利較前一年度大增1.6倍，創上櫃以來營收、獲利最高峰。健喬近5年配股共計5.35元，配息1.79元，股價5年前約29元，現在約45元，長期投資股價、股利都有不錯的利潤。

聯華食從迪化街起家，一直是食品類股的績優生，所生產的各類零食如可樂果、元本山海苔、萬歲牌堅果，近年又積極開發生鮮食品，如御飯糰、燴飯、涼麵、三明治，成為統一超商重要的供應商，聯華食品最近積極擴大生產規模，在於北部投資興建工廠，企圖心強烈，值得肯定。

聯華食近5年配股票股利4.1元，現金股息8.1元，股價5年前約39元，現在約90元，最近雖然發生火災，但是只要企業主妥善週延處理，應該還是可以考慮投資價值的，投資報酬率相當不錯。

欣雄已連續9年蟬聯瓦斯股股王，在高雄地區現有9個工業區，以及正在開發的3個工業區市場，再加上住宅區瓦斯供應，獲利穩定成長。欣雄並積極轉投資太陽能及不動產業務，期能在瓦斯業務之外，再增加業外收入，預期在2024年開始，陸續入帳，有助於獲利的成長。欣雄5年來共計配股5.7元，配息3.4元，股價從5年前32元左右，漲到現在72元，投資報酬率亦佳。

中租-KY 是上市櫃公司的租賃股王，目前業務種類包括綠電、租賃、信用卡等，多元化發展，營業範圍廣及中國、越南、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞、美國，擧凡汽機車、船舶、飛機租賃，都是其營業項目，由於重視經營權與所有權分離，而且厲行公司治理原則，經營績效佳，回饋股東亦值肯定，近5年共計配發股票股利1.9元，現金股息26.2元，股價從68元，漲到現在225元左右，投資報酬率可觀。

玉山金去年雖然因為全球金融風暴，導致資產評價損失，但是長期以來經營管理穩健，市場評價不錯，近5年來配發的股票股利3.19元，現金股息2.98元，股價從19元，漲到現在25元左右，預料未來國際金融環境穩定之後，玉山金獲利回穩回歸正常成長之路，仍然值得投資人期待。

和潤2019年12月掛牌上市，是和泰集團轉投資事業，近年又轉投資和潤電能，積極發展綠能產業，前景可期。和潤5年來第一次配股，今年配股1元，5年共配息17.7元，股價從70元左右，漲到現在近129元。由於和潤營收長期狀況穩定成長，年成長率達2成以上，未來成長預估保持穩定，應有機會配合企業成長，持續配股，值得投資人注意。

另外大成及卜蜂也都是食品類股的績優生，其中大成是全台最大的雞蛋生產企業，供應蛋類食品種類繁多，近年已開發高水準的生食雞蛋，頗受市場矚目，另外為因應巿場需求，斥資24億元，投資嘉義馬稠後新廠，以擴大產能，而卜蜂也是食品類股中，頗受矚目的優質企業，兩家公司長期以來，穩定獲利，以及良好的股利政策，同樣都值得運用複利觀念長期投資累積財富。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★