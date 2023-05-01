（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 睽違10年再次至匈牙利進行聖牧拜訪後，教宗方濟各（Pope Francis）在返回羅馬的飛機上向記者透露，梵蒂岡正試圖協助俄國與烏克蘭雙方達成和平協議，不過現階段無法揭露更多細節。

事實上，在教宗本次前往匈牙利訪問期間，烏克蘭戰爭本身就是核心議題。教宗不只批評了民族主義的崛起，也要求匈牙利對尋求庇護的難民有更多的憐憫心，而此舉似乎踩到了匈牙利政府的痛腳，半島電視台在報導中形容，政府官員在聆聽教宗發言時，臉色看上去完全漠不關心。

身為疑歐主義者與極右派人士，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與俄國總統普丁關係緊密，不只以烏克蘭打壓外喀爾巴阡地區匈牙利人權利為由阻礙其參與北約議程，俄烏戰爭期間更拒絕提供協助及讓軍事物資過境，跟歐盟和其他北約國家完全不同調。

然而，即使如此，教宗的到來還是給匈牙利政府帶來一定程度上的壓力。

匈牙利總理奧班政府當政的13年內，持續向國內主要的天主教堂提供大量獻金，以此交換他們不對國內政治局勢表態，期間只有一名主教András Hodász因為拒絕對烏克蘭議題保持沉默而辭任。

教宗本人雖然在俄國於去（2022）年2月入侵烏克蘭後，幾乎每周都公開呼籲和平，並持續釋出可以擔任俄烏雙方協調人的意願，同時也表示願意為此到訪莫斯科與基輔，只是到目前為止由梵蒂岡公開牽線的和平協議仍然遙遙無期。

不過教宗指出，這次訪談他與奧班以及代表俄羅斯正教布達佩斯教區跟匈牙利教區的總主教伊拉里雍（ Archbishop Hilarion）會面並直接討論了俄烏戰爭相關問題， 三方也都認為和平之路十分重要，初步達成了共識。

教宗表示，他相信和平的達成需透過公開方法，密室協商無法達成真正的和平，雖然相關的協商正在進行中而無法對外公開細部內容，不過只要確定可以對外公開了，梵蒂岡承諾會第一時間向大眾公布。

梵蒂岡將推動俄烏和平 教宗方濟各透露：「進行中」但無法公開細節