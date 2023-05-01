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巴拉圭執政黨贏得總統大選　台灣外交部：持續深化交流

我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文總統及賴清德副總統向巴國總統及副總統當選人申賀，我國對於巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/01 10:17
確定當選總統的貝尼亞（披巴拉圭國旗者）在投票結束後發表談話 (美聯社) 

確定當選總統的貝尼亞（披巴拉圭國旗者）在投票結束後發表談話 (美聯社) 

延伸閱讀: 【快訊】巴拉圭總統大選揭曉：挺台灣候選人貝尼亞確定當選

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）針對巴拉圭共和國總統大選結果，我外交部發布新聞稿表示祝賀, 全文如下:

我國友邦巴拉圭共和國於本（112）年4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，過程平和順利。

依據巴國最高選舉法院公布逾98%的開票結果，執政黨國家共和聯盟（Asociación Nacional Republicana, ANR，簡稱紅黨）的總統候選人貝尼亞（Santiago Peña）及副總統候選人亞利安納（Pedro Alliana）獲得近43%選票，大幅領先位居第二位的在野「合縱聯盟」（Concertación）總統候選人阿列格雷（Efraín Alegre）約27%得票率，貝尼亞篤定當選新任總統，並已發表勝選聲明。
　
我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文總統及賴清德副總統向巴國總統及副總統當選人申賀，我國對於巴拉圭人民展現成熟民主素養，順利完成本次大選深感敬佩。
　
貝尼亞總統當選人競選政見包括推動經貿外交、設立免費托兒所、打擊毒品、消弭貧窮、創造就業機會及協助青年就業等，我國將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流，創造兩國人民最大福祉。

台灣駐巴拉圭大使韓志正　代表正副總統向巴國總統當選人貝尼亞致賀

【快訊】巴拉圭總統大選揭曉：挺台灣候選人貝尼亞確定當選
外交部
蔡總統
賴副總統
巴拉圭
總統當選人
貝尼亞

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更新時間 : 2023-05-01 12:51 GMT+08:00

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