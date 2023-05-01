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快訊【影片】巴拉圭總統大選揭曉：挺台灣候選人貝尼亞確定當選

欲與中國建交的反對派雖然此前民調略為領先，但最終仍不敵立場親台的執政黨。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/01 09:14
代表執政黨保守紅黨的候選人潘尼亞（Santiago Pena），以42.9%的得票率贏得此次選舉，將成為巴拉瓜下任總統。(路透)&nbsp...

代表執政黨保守紅黨的候選人潘尼亞（Santiago Pena），以42.9%的得票率贏得此次選舉，將成為巴拉瓜下任總統。(路透) ...

延伸閱讀: 台灣駐巴拉圭大使韓志正　代表正副總統向巴國總統當選人致賀

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 南美洲國家巴拉圭當地時間周日（4月30日）舉行的總統大選已開票95%，有關當局宣佈代表執政黨保守紅黨（Colorado Party）的候選人潘尼亞（Santiago Pena, 外交部稱貝尼亞），以42.9%的得票率贏得此次選舉，將成為巴拉瓜下任總統。

潘尼亞(貝尼亞) 的主要競爭對手、中左翼反對派候選人艾里格雷（Efrain Alegre）則以27.6%得票率位居第二。

德國之聲報導，保守紅黨是巴拉圭現在的執政黨，自1950年代以來一直主導巴拉圭政壇，75年間只有5年未執政。

但經濟放緩以及貪污腐敗醜聞，使其執政地位面臨嚴峻挑戰，亦可能左右這個南美洲國家與台灣近70年邦交的方向。

巴拉圭是台灣目前僅有的13個邦交國之一。在此次選舉中，兩名主要候選人對巴拉圭與台灣關係的立場並不一致。反對派的艾里格雷批評與台灣的邦交導致巴拉圭難以向全球主要買家中國銷售大豆和牛肉，並認為經濟活動以農業為主的巴拉圭未從台灣得到足夠的回報。

艾里格雷曾表示，若當選將重新審視與台灣的邦交關係。

另一方面，現年44歲的執政黨候選人潘尼亞(貝尼亞) 表示將維持與台灣的邦交

此次巴拉圭選舉主要關注議題還包括經濟、貪汙指控、社會問題等。反映了一般民眾的心聲。選民普遍呼籲改善就業、安全和醫療服務等問題。

選戰期間，艾里格雷將矛頭對準因涉貪遭到美國制裁的紅黨領袖、前總統卡特斯（Horacio Cartes），但後者否認貪腐指控。

據路透社報導，近500萬人登記參加周日的投票。

【快訊】巴拉圭總統大選揭曉：挺台灣候選人貝尼亞確定當選

台灣駐巴拉圭大使韓志正　代表正副總統向巴國總統當選人致賀
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更新時間 : 2023-05-01 12:51 GMT+08:00

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