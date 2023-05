快訊【影片】巴拉圭總統大選揭曉：挺台灣候選人貝尼亞確定當選

延伸閱讀: 台灣駐巴拉圭大使韓志正 代表正副總統向巴國總統當選人致賀

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 南美洲國家巴拉圭當地時間周日(4月30日)舉行的總統大選已開票95%,有關當局宣佈代表執政黨保守紅黨(Colorado Party)的候選人潘尼亞(Santiago Pena, 外交部稱貝尼亞),以42.9%的得票率贏得此次選舉,將成為巴拉瓜下任總統。

