台灣雲門舞集經典《薪傳》戶外轉播　破萬觀眾齊聚自由廣場

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）雲門舞集50週年，在臺北國家戲劇院演出連續八場創辦人林懷民的經典舞作《薪傳》，掌聲長達15分鐘，許多觀眾更大呼「看一場根本不夠！」

《薪傳》於29日迎來另一個重頭戲，由國泰金控相挺，聯手雲門舉辦的戶外轉播場，晚間在臺北國家兩廳院藝文廣場展開，不少民眾扼腕表示六城巡演完全買不到票，現場聚集上萬觀眾一睹風采，有人下午一點就攜家帶眷鋪好野餐墊、擺好飲料等待轉播的開演。

謝幕後林懷民說：「謝謝大家陪我們，謝謝大家陪雲門走了五十年。」他帶領雲門舞者及近40位旗手義工團，齊力呈現書法家董陽孜揮毫的「風調雨順 國泰民安」，由現場上萬觀眾合力撐起長45公尺，寬14公尺，約十五層樓高的巨幅布條，現場畫面非常動人。



布條彩排。(攝影/劉振祥)

令人驚喜的是，現場有一個國小三年級的觀眾於謝幕時，衝上臺獻上花束給到林懷民先生，男孩說「覺得很好看，很喜歡。」原先是媽媽演後要請工作人員轉交給林懷民的花束，就由男孩驚喜獻上，全場掌聲。

1996年起，雲門舞集與國泰金控共同攜手，在臺灣各地舉辦大型免費戶外公演，每場觀眾兩萬起跳，不僅形塑臺灣的夏日儀式；「地表上最大戶外舞蹈演出」無懼風雨連續28年，更是對臺灣社會真誠的承諾。今年雲門五十週年，國泰熱情加碼支持戶外轉播，讓許多沒買到票券，或是想要再次看到《薪傳》的觀眾，今晚能夠聚集在廣場相聚，一起觀賞經典。

1978年首演的《薪傳》，今年4月從臺北首演，6月10日將於臺東作第199場公演。45年來，一百多位舞者輪番演出「柴船渡烏水，唐山過臺灣」的史詩舞劇。這回登台挑戰這齣讓人跳到虛脫的「殺人之舞」已是第八代《薪傳》舞者，至今連續演出七場獲得滿堂采，臺北演完後，將前往臺中、高雄、苗栗、嘉義以及臺東巡演。

下半年即將呈現給大家的是鄭宗龍總監的新作《波》，請大家持續關注雲門官網。



雲門舞集創辦人林懷民。(攝影/劉振祥)