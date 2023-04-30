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《瓜地馬拉形象館》進駐台北伯朗咖啡濃濃雨林風情　限定飲品一次喝到三大知名產區精品豆

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/30 19:43
伯朗咖啡館科大店作為「瓜地馬拉咖啡形象館」。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

伯朗咖啡館科大店作為「瓜地馬拉咖啡形象館」。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 瓜地馬拉政府攜手台灣咖啡協會選定伯朗咖啡館科大店作為「瓜地馬拉咖啡形象館」，自即日起至6月4日皆可品嘗瓜地馬拉知名產區精品豆沖煮而成的三小福。

瓜台友好！台北伯朗咖啡館「瓜地馬拉咖啡文化月」活動開跑，連門口迎賓的伯朗先生都戴上瓜地馬拉特色編織的圍巾及頭飾，結合瓜地馬拉的咖啡莊園、人文地標、馬雅文化等意象，咖啡館外觀設計採用瓜地馬拉知名景點及當地特色，包含野雞車、艾斯其布拉大教堂、提卡爾金字塔等，可以站在寬敞的走廊細細品味。

店內採情境式設計體驗，重現雨林生態象徵環保永續，更推出限定飲品「瓜地馬拉三小福」，透過手沖、卡布奇諾、冷萃3種沖煮方式，一次品嘗到安堤瓜、新東方、法漢尼斯3款知名產區的精品豆，單套享用價250元，店家推薦搭配檸檬霜蛋糕及起司蛋糕風味更佳，並附贈瓜地馬拉傳統手工編織品乙件，只送不賣。

此外，4月29日、5月13日、5月27日將舉辦三場「藝文沙龍講座」，邀請專業講者針對咖啡、文化、旅遊等主題與大家現場分享交流；而瓜地馬拉咖啡文化月期間亦有「咖啡胖卡車全台走透透」活動，兩輛彩繪著醒目瓜地馬拉特色的咖啡胖卡車，於周間將赴偏鄉小學、弱勢機構、原住民部落等進行慈善推廣，周末則將開至各縣市重要景點，每日限量提供與伯朗咖啡館合作的瓜地馬拉咖啡，提供民眾免費享用！
瓜地馬拉
伯朗咖啡

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更新時間 : 2023-04-30 21:03 GMT+08:00

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