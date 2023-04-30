前美國國安顧問台灣演講 波頓：示弱才是挑釁、上海公報已過時應改變

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前美國國安顧問波頓（John Bolton）昨（29）日在台北發表演說、進行座談，除了強調台灣不能示弱，也對九二共識提出看法，世易時移，台灣人民想法已改變，必須尊重。

綜合中央社、自由時報報導，波頓是應世界台灣人大會與台灣國家聯盟之邀，出席「海內外台灣國是會議」，以「台灣長治久安之計」為題演講，並與民進黨政策會執行長羅致政、台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw）就「極權與民主之決戰」對談。

波頓表示，他相當清楚台灣總統大選在即，出現了「不要挑釁」的聲音。但他認為，台灣應尋求正確的軍力配置與盟友，建構軍力、展現力量並非挑釁，「真正的挑釁是示弱」。他也坦言，美國的戰略模糊同樣是種挑釁，恐讓中國領導人以為，美國不欲介入台海戰爭。

波頓說道，或許有人會質疑美國能否成為可靠盟友。他清楚前總統川普曾有脫離常規行徑，比如將台灣比喻為原子筆，將總統辦公室的大桌子喻為中國。但他認為明年美國總統大選應不會出現這樣的看法。

波頓提到，當年台灣被逐出聯合國時，美方曾提「雙重承認」，但並未獲得雙方接受，他仍支持「雙重承認」，指此舉有助彰顯台美關係之穩固。然而，儘管彼此沒有正式邦交，仍能深化戰略對話，讓外交、軍事、情報官員更深入交流。他指出，台美應針對中國行動協調應急計畫，在這件事上，「台灣可再多推一把」。

台灣前總統馬英九28日在希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）重提九二共識，被問到對九二共識的看法時，波頓指出，所有有趣的歷史文件都是在特定情勢下創造的，但情勢會改變。30年來，台灣認同出現了巨大變化，有超過六成台灣人認同自己是台灣人，而非中國人。

波頓表示，就如美國1972年在上海公報「認知」（acknowledge）到兩岸都堅持一個中國，但不能因當年台灣某些中國人的想法，就意味2023年的今日，這些想法不會改變。當人民改變想法，就應獲得「改變對外關係及舊承諾的機會」。