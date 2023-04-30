天成飯店集團旗下七館　「寵愛媽咪住宿享88折」優惠

溫馨五月，安排一趟旅行，感謝母親一整年辛勞。看好母親節檔期及搶攻孝親商機，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘、桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店、朋趣及瑞穗天合國際觀光酒店，自即日起至2023年5月14日止共同推出「寵愛媽咪住宿享88折」優惠，每房贈精選紅酒一瓶，天成文旅-繪日之丘雙人房含早餐每晚最低1,760元起，甜蜜同遊出遊交織幸福光景，共同留下難忘回憶。(未滿十八歲禁止飲酒)

天成飯店集團旗下七館飯店攜手推出「寵愛媽咪住宿享88折」，可選擇擁有極佳的地理優勢的台北天成大飯店，雙人客房折扣後每晚最低3,519元起，輕鬆來趟專屬的甜蜜旅行。鄰近西門商圈的台北花園大酒店全新改裝客房亮相，雅緻客房折扣後每晚最低3,839元起，旅艋舺、遊西門的飯店主題，再搭配科技智能管家房控系統、免費古早味零食柑仔舖及周邊景點免費接駁服務，與媽媽共同探索著艋舺西門商圈的古今風華，留下難忘的情感與記憶。

天成文旅-華山町以貯藏華山1950為飯店發展主軸，並將飯店製酒、藏酒的元素於充分展現，雙人客房折扣後每晚最低3,120元起，位於一樓大廳設置開放藝術展覽空間，目前展出黃靖瑜《等候。等鱟》創作展，以金門特有的活化石鱟之甲殼進行彩繪藝術，透過藝術的陶冶與媽咪來場豐富精采藝文旅程。桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，擁有三區27洞國際標準之高爾夫球場，精緻客房折扣後每晚最低2,639元起，迷你高爾夫、法式滾球、比比狩獵場等免費設施，闔家歡樂同遊享受怡然輕鬆的休閒假期。

全新豪華露營體驗品牌朋趣，為時下最流行的奢華露營Glamping，雙人入住朋趣曙光號露營車，早餐、下午茶、晚餐及消夜一泊四食全包式服務，每晚最低9,944元起，體恤媽媽平日照顧家庭的辛勞，體驗最夯的懶人露營。

深受大小朋友喜愛且擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘擁有多樣豐富親子設施，包括星空童樂室、兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車…等，精緻客房折扣後每晚最低1,760元起，大人小孩享受在嘉義的溫馨與熱情，沉浸在愉悅出遊時光。位於於花東瑞穗溫泉區的瑞穗天合國際觀光酒店，以南歐莊園風格為設計，引人墜入享溫泉、遊莊園的旅程，入住城堡精緻客房，折扣後每晚最低10,560元起，無論是房內溫泉黃金湯，或是戶外泡湯戲水、市集廣場、主廚花園或三溫暖裸湯…等設施，創造一場舒適放鬆的金色假期，留下美好。

天成飯店集團「寵愛媽咪住宿享88折」優惠