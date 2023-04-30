華漾 DIM SUM 現包現蒸在地港點 飄香《NOKE 忠泰樂生活》

「華漾 DIM SUM」為華泰大飯店集團旗下精緻港式點心品牌，自2003年成立至今已20年，是老饕與吃貨的最愛。北部地區目前共三家分店，皆位於人氣購物商場內，隨著華泰大飯店集團持續計畫性的拓點，看好《NOKE 忠泰樂生活》結合潮流策展、輕奢選品、風格美食及冰雪運動，以跨界藝術創造體驗內容，演繹屬於當代城市的風格生活，4月29日重回台北市進駐《NOKE 忠泰樂生活》5樓。新型態店裝主打「用心看得見」，特別設置「點心櫥窗」，讓消費者親眼看見點心師傅以新鮮食材展示職人手藝，體驗現包現蒸的在地港點。

「點心櫥窗」 讓安心看得見，港點當日新鮮手作現點現包

2023年「華漾 DIM SUM」成立將邁入20週年，特別以「用心看得見」為概念，規劃新型態店裝，以蒸籠的「煙」為發想，讓行雲流水的線條，流淌於空間中，打造「點心櫥窗」讓消費者安心看得見——親眼見證新鮮食材，由點心師傅以職人手藝現點現包，輕桿薄透麵皮，細膩手法包裹餡料，消費者能夠安心品嚐當日現做的新鮮港點。

新鮮現蒸用料實在， 看得見的蘿蔔，吃得到的蝦段

新鮮食材，是「華漾 DIM SUM」好吃的秘密，「嚴選鮮蝦」肉質緊緻鮮甜，口感飽滿Q彈，經師傅巧手演繹，幻化為各式美味點心；港點最佳配角「西螺壺底純釀醬油」，雲林西螺因優良水質及氣候條件，產出的黃豆品質極佳，經百分之百純釀後，豆香濃郁，口感甘醇，是提味、增香的最佳首選。華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明，具30年深厚資歷親自監督選材、研發把關每一道餐點，務必讓顧客都能吃到最新鮮的好滋味。

來到華漾可別錯過主廚推薦「臘味蘿蔔糕」，有別於常見以蘿蔔絲製成的蘿蔔糕，主廚希望客人可以品嚐到大塊蘿蔔塊，為此每日手工將蘿蔔切塊，搭配臘肉與蝦米炒香賦予鮮味，最後加入在來米漿蒸熟而成，厚實清甜的蘿蔔糕，不需沾醬就是人間美味。

此外，王牌主打「水晶鮮蝦餃」，是經過主廚嘗試20多次不同的餡皮比例，最終得出蝦餃的完美比例，用最薄的餃皮，包裹最飽滿的內餡：薄透的餃皮僅5克重，只有市面上常見餃皮的一半，餡料重達30克是市面常見餡料的上2倍重；薄可透光的餃皮，以10摺細膩手法包覆豐富蝦段的餡料，一口咬下，霸氣的蝦餃多汁飽滿又彈牙，吃完一籠絕對還想再點一籠！

平價經典功夫菜 物超所值的港式點心 同步推出特色新菜

「華漾 DIM SUM」為消費者以物超所值的價格，呈現經典功夫菜，繁複的製作過程，考驗師傅在港點製作與烹飪火候的功力。「蘿蔔千層酥」以經過層層堆疊的酥脆外皮，包裹白蘿蔔絲，一口咬下，香酥外皮與清甜蘿蔔交融在一起，是主廚推薦的必點菜色。「春風得意腸」以越南米網包覆內餡，先入油鍋油炸後再用腸粉皮包覆，口感多層次，米網酥脆，蝦子脆口彈牙，外面包覆的腸粉皮，又帶來綿密濕潤感。

此外廚藝團隊同步推出兩道全新特色港點，「花枝豆苗餃」以花枝打成漿並混合蝦餃餡，再經過多次摔打，使餡料口感飽滿扎實富有彈性，最後拌入小豆苗，讓整體味道更加鮮美有層次；「起士棗泥狗骨頭」討喜逗趣的外觀，以吐司包裹棗泥與牽絲起士，香酥外皮散發濃濃的香氣。

「華漾 DIM SUM」以現包現蒸的在地港點，成為人氣居高不下的港式點心品牌，紮實用料與職人手藝，收服各路老饕吃貨的味蕾，成為消費者日常外食的首選！

華漾 DIM SUM 忠泰店開幕送蝦餃