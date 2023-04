好帥！台灣「鞍馬王子」李智凱世界盃奪金　調整心態正面力量「完美落地」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣「鞍馬王子」李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金。

綜合媒體報導,27歲的男子體操好手李智凱從6歲開始練體操開始,於2021年的東京奧運以華麗「湯瑪士迴旋」拿下銀牌,但去年亞錦賽沒能奪牌,10月又因確診和世界挑戰賽擦肩,今年征戰世界盃前三站包含德國科特布斯、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫也表現不佳,然而昨日一掃陰霾於埃及開羅站傳出捷報,鞍馬以難度分6.5分、執行分8.533,總分15.033分拿下金牌。

李智凱接受中央社電訪時表示,「從3月到現在覺得改變最多的就是心態,教練也給我很大的發揮空間,儘管套路一直更改,但至少從這一站看起來,已經慢慢找到適合自己節奏的動作。從東京奧運後一直沒有國際賽成績,現在總算心裡比較安定了。」

李智凱提及,「從今年1月開始,我大概已經改過4、5個套路,其實動作內容都大同小異,就是排列組合的問題,看看哪一種套路是最適合自己的。」

李智凱及教練林育信下一目標放在巴黎奧運摘金。

Lee Chih-Kai (TPE) celebrates a return to form in #FIGWorldCup competition with this marvelous routine, which merits its marvelous 15.033 score! #Gymnastics pic.twitter.com/RsrKxmw582