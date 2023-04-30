好帥！台灣「鞍馬王子」李智凱世界盃奪金　調整心態正面力量「完美落地」

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣「鞍馬王子」李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金。

綜合媒體報導，27歲的男子體操好手李智凱從６歲開始練體操開始，於2021年的東京奧運以華麗「湯瑪士迴旋」拿下銀牌，但去年亞錦賽沒能奪牌，10月又因確診和世界挑戰賽擦肩，今年征戰世界盃前三站包含德國科特布斯、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫也表現不佳，然而昨日一掃陰霾於埃及開羅站傳出捷報，鞍馬以難度分6.5分、執行分8.533，總分15.033分拿下金牌。

李智凱接受中央社電訪時表示，「從3月到現在覺得改變最多的就是心態，教練也給我很大的發揮空間，儘管套路一直更改，但至少從這一站看起來，已經慢慢找到適合自己節奏的動作。從東京奧運後一直沒有國際賽成績，現在總算心裡比較安定了。」

李智凱提及，「從今年1月開始，我大概已經改過4、5個套路，其實動作內容都大同小異，就是排列組合的問題，看看哪一種套路是最適合自己的。」

李智凱及教練林育信下一目標放在巴黎奧運摘金。