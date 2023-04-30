Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

好帥！台灣「鞍馬王子」李智凱世界盃奪金　調整心態正面力量「完美落地」

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/30 16:29
李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金。

李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣「鞍馬王子」李智凱29日在體操世界盃開羅站鞍馬決賽摘金。

綜合媒體報導，27歲的男子體操好手李智凱從６歲開始練體操開始，於2021年的東京奧運以華麗「湯瑪士迴旋」拿下銀牌，但去年亞錦賽沒能奪牌，10月又因確診和世界挑戰賽擦肩，今年征戰世界盃前三站包含德國科特布斯、卡達杜哈、亞塞拜然巴庫也表現不佳，然而昨日一掃陰霾於埃及開羅站傳出捷報，鞍馬以難度分6.5分、執行分8.533，總分15.033分拿下金牌。

李智凱接受中央社電訪時表示，「從3月到現在覺得改變最多的就是心態，教練也給我很大的發揮空間，儘管套路一直更改，但至少從這一站看起來，已經慢慢找到適合自己節奏的動作。從東京奧運後一直沒有國際賽成績，現在總算心裡比較安定了。」

李智凱提及，「從今年1月開始，我大概已經改過4、5個套路，其實動作內容都大同小異，就是排列組合的問題，看看哪一種套路是最適合自己的。」

李智凱及教練林育信下一目標放在巴黎奧運摘金。
李智凱
體操

相關新聞

【王的女人】歐美制裁摩拳擦掌 下一個目標普丁地下情人？
【王的女人】歐美制裁摩拳擦掌 下一個目標普丁地下情人？
2022/05/07 14:51
台灣媳婦瑞莎遭抹黑惡意挖角、帳目不明　體操女神親上火線回應
台灣媳婦瑞莎遭抹黑惡意挖角、帳目不明　體操女神親上火線回應
2021/12/28 17:16
會跳舞的燈！台北燈節主燈亮相首設AR虛擬展區　搖滾天王伍佰、齊豫、?te壞特接棒演出
會跳舞的燈！台北燈節主燈亮相首設AR虛擬展區　搖滾天王伍佰、齊豫、?te壞特接棒演出
2021/12/02 09:55
《翻滾吧！男孩》Giloo免費看 回顧「菜市場凱」19年奧運夢
《翻滾吧！男孩》Giloo免費看 回顧「菜市場凱」19年奧運夢
2021/08/03 11:23
台灣三金男歌手獻唱《翻滾吧！阿信》主題曲　「給力量線上音樂會」慶祝體操好手李智凱東京奧運奪銀
台灣三金男歌手獻唱《翻滾吧！阿信》主題曲　「給力量線上音樂會」慶祝體操好手李智凱東京奧運奪銀
2021/08/02 17:58

更新時間 : 2023-04-30 17:17 GMT+08:00

最受歡迎

2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列