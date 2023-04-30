Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

遲了30年 日本終批准首個口服墮胎藥

在此之前，日本女子墮胎只有手術一途

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/30 15:56
（圖／Unsplash_Masaaki Komori）

（圖／Unsplash_Masaaki Komori）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本衛生單位28日批准了全國首個口服墮胎藥，讓原本只能手術引產的女性，終於多了一項終止妊娠的非侵入式選擇，為生育權跨出一大步。

日本時報法新社CNN報導，通過使用的是英國藥廠Linepharma生產的MeFeego，結合了美服培酮（mifepristone，又稱RU-486）與米索前列醇（misoprostol），兩者間隔36至48小時服用。

在此之前，日本懷孕22週以下者只能透過手術墮胎，且通常需要伴侶或配偶同意。口服藥過關後，懷孕9週以下者可選擇吃藥結束妊娠。由於服藥可能出現腹痛等副作用，須在醫院服用完畢，醫師確認才算完成。不過，代價不會太便宜，根據NHK，醫療服務加上藥物費用，約得花上10萬日圓（新台幣22,582元），國民健保並不給付。手術引產的費用約10萬至20萬日圓。

相較於法國1988年批准墮胎藥、美國2000年開始上市，日本的這一步，實在來得太遲。世界衛生組織（WHO）已將此藥列為墮胎安全藥物，目前有80餘國的女性都能取得。

不過，日本在生育這方面的人權，仍有很長一段路要走。根據備受爭議的墮胎法，想墮胎的女子，必須取得另一半同意，人權人士批，這剝奪了女性的身體自主權。日本目前也不能自行取得事後避孕藥，只有在醫生允准下方能進行緊急避孕，且只能在藥師面前吞服，避免藥物流入黑市。

據統計，日本2021年財政年度，共進行了12萬6,174次引產手術。
日本
墮胎
引產
手術
墮胎藥
生育權
事後避孕藥
懷孕
妊娠

相關新聞

【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
2023/04/29 16:56
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
2023/04/28 12:25
日本G7高峰會5/19登場　拜登提議期間進行美日韓三方首腦會談
日本G7高峰會5/19登場　拜登提議期間進行美日韓三方首腦會談
2023/04/27 16:31
你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界
你看出箇中蹊蹺了嗎？日本攝影作品引熱議 如水鳥站在陰陽兩界
2023/04/27 11:43
BUG機票空歡喜一場！日本ANA認賠又翻盤：「行程將取消、全額退款」
BUG機票空歡喜一場！日本ANA認賠又翻盤：「行程將取消、全額退款」
2023/04/26 09:59

更新時間 : 2023-04-30 17:17 GMT+08:00

最受歡迎

2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列