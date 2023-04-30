遲了30年 日本終批准首個口服墮胎藥

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本衛生單位28日批准了全國首個口服墮胎藥，讓原本只能手術引產的女性，終於多了一項終止妊娠的非侵入式選擇，為生育權跨出一大步。

日本時報、法新社、CNN報導，通過使用的是英國藥廠Linepharma生產的MeFeego，結合了美服培酮（mifepristone，又稱RU-486）與米索前列醇（misoprostol），兩者間隔36至48小時服用。

在此之前，日本懷孕22週以下者只能透過手術墮胎，且通常需要伴侶或配偶同意。口服藥過關後，懷孕9週以下者可選擇吃藥結束妊娠。由於服藥可能出現腹痛等副作用，須在醫院服用完畢，醫師確認才算完成。不過，代價不會太便宜，根據NHK，醫療服務加上藥物費用，約得花上10萬日圓（新台幣22,582元），國民健保並不給付。手術引產的費用約10萬至20萬日圓。

相較於法國1988年批准墮胎藥、美國2000年開始上市，日本的這一步，實在來得太遲。世界衛生組織（WHO）已將此藥列為墮胎安全藥物，目前有80餘國的女性都能取得。

不過，日本在生育這方面的人權，仍有很長一段路要走。根據備受爭議的墮胎法，想墮胎的女子，必須取得另一半同意，人權人士批，這剝奪了女性的身體自主權。日本目前也不能自行取得事後避孕藥，只有在醫生允准下方能進行緊急避孕，且只能在藥師面前吞服，避免藥物流入黑市。

據統計，日本2021年財政年度，共進行了12萬6,174次引產手術。