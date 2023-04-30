挪威明星海象遭安樂死 1比1紀念銅像奧斯陸揭幕

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）去（2022）年7月，意外成為挪威首都奧斯陸動物明星的海象「芙蕾亞」（Freya），被官方以「可能危害遊人安全」為由安樂死，激起國內外檢討聲浪。昨（29）日，奧斯陸豎起了一座銅像，以紀念這隻特殊的海象。

事實上，在挪威官方射殺海象後，就有人在募資平台上發起計畫，要幫芙蕾亞建立一座銅像作紀念，並在幾天內就成功募到了大約2.4萬美元的資金，最後募資發起人Erik Holm以募到的2.5萬美元開始鑄造銅像，並於昨日完工揭幕。

據EuroNews報導，Erik Holm表示，許多圍觀群眾因為太好奇，未能遵守規定，未對芙蕾亞保持安全距離，他對挪威當局對待芙蕾亞的態度十分感冒，也無法接受最後的結局，因此決定發起這次的募資活動。

負責鑄造雕像的藝術家Astri Tonoian指出，芙蕾亞的結局不只凸顯出人類與自然的相處方式，更表現出人類與人類間也是以同樣的模式運行，他會將這個作品命名為「致我們的罪」（For Our Sins）以銘記這件憾事。

體重將近600公斤的芙蕾亞在「遊歷」英國、荷蘭、丹麥和瑞典等地水域後，去年7月開始出現在奧斯陸海岸，慵懶曬太陽的樣子很快捕捉了當地觀光客的目光。

然而，隨著圍觀群眾越來越多、遊人離海象越來越近，讓政府擔心的事件開始發生。像是當地媒體曾報導，芙蕾亞將一名婦女追到了水裡，以及海象爬上小型船隻曬太陽，卻不小心讓船沉了的新聞等等，都讓當局覺得有義務介入，以維護人們安全，最後在評估了各種可能性後，決定將其安樂死。

雖然芙蕾亞已經逝去，等身大的銅像以慵懶安詳的面容、最常見的側臥姿勢，持續陪伴著當地居民。



被處死的明星海象Freya紀念銅像（圖／美聯社）