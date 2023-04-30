【展區亮點】台灣鬼片改編《粽邪驅魔沉浸展》深入宗教禁忌　一票玩雙主題館早鳥票搶先開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣最大驅魔沉浸展將於暑假登場，觀眾化身「送煞人」體驗台灣宗教禁忌，一票玩雙主題館嚇到腿軟，早鳥票這天開搶！

以《粽邪》系列電影原型打造的《粽邪驅魔沉浸式體驗展》，將結合高端5G科技還原電影劇情及場景，民眾將以「送煞人」身份參加台灣傳統宗教禁忌「送肉粽」儀式，更能一睹馗爺大戰鬼師父的刺激場面，透過體驗台灣民間喪葬習俗「送肉粽」儀式，帶大家了解宗教存在的理由，也對「信仰」及「死亡」有更多理解與尊重。

台灣恐怖片《粽邪》於2018年上映，由夏雨喬、陳博正主演，劇情圍繞在彰化一帶，認為上吊自盡的人怨氣最重且會抓交替，為了驅煞會在夜間舉行「送肉粽」儀式，透過舉辦法會將繩索送到海邊或在河流的出海口燒掉，台語黑話稱為「送肉粽」。

《粽邪》及《馗降：粽邪２》系列電影耗資破億，該體驗展還原電影場景，包含遭受霸凌的染血女廁、被量尺綑綁吊掛身亡的裁縫店、巨型八卦陣、古曼童祭壇、集體上吊的毒窟等，雙主題館分為A館「送肉粽—觸犯禁忌」、B館「鬼師父地獄門—靈界探險」， 更首度公開《粽邪》電影第一手幕後製作資料與道具。

時間：2023月71日至9月3日 10:00-18:00，全展期無休

地點：國立台灣科學教育館7、8樓東側特展區（台北市士林區士商路189號）

此外，《粽邪3：鬼門開》將於8月25日上映，展覽也設計裝置藝術搶先曝光最新一集的經典場景身穿白紗的上吊鬼新娘，以及泰國宗教文化裡的古曼童祭壇，近距離體驗禁忌儀式驚悚程度破表！

《粽邪 驅魔沉浸式體驗展》限量500張的早鳥票，將於5月3日中午12:00開賣，一張售價為新台幣200元；5月4日中午12:00開放280元預售票，及包含《粽邪3》電影兌換券展覽門票的電影套票499元，購票請上udn售票網。

A館【送肉粽】展區介紹

闖入禁忌的開端，戰戰兢兢的走在村落街道上，來到「女生廁所」滿是濕氣陰森的氣息；整理好的吊掛衣物，咦？還有被吊在半空中的…；繼續前往冰冷的「太平間」，躺著的是人還是鬼？最後人鬼談判的大型八卦祭壇，能逃得過嗎？

Ｂ館【鬼師父地獄門】展區介紹

鬆了一口氣？不，真正的恐懼才正要開始。鬼師父地獄門的入口，怎麼會有觀落陰擺陣？請安靜地完成任務離開，不要驚動躺在床上的…；走到客廳，有誰入魔了，還有集體上吊的毒犯屍體，已經接近鬼師父了嗎…這尊鬼師父…看起來…好像是真的…。