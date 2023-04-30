澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）來台灣進行交換學程的澳洲學生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey），誤食老鼠藥一度命危，所幸已脫險，家人也籌得依醫療專機費用，不日就能返國。

澳洲廣播公司（ABC）28日報導，24歲的Alex來自昆士蘭，來台灣交換學中文，誤食滅鼠藥，18日住進台北醫學大學附設醫院。其家人透露，醫師起初懷疑他可能是感染、血管損傷，但他病情持續惡化，症況包括噁心、血尿、皮膚冒出黑色塊（內出血跡象），最後診斷是中毒。

家人想將Alex接回診治，但醫療專機費用太高，需要17.2萬澳幣（新台幣350萬元），因此姑姑透過募資網站GoFundMe發起募款，短短3天內就籌得近3,000筆善款，共計208,682澳幣（新台幣425萬元）。

對於來自各界的即時善心，Alex一家感激涕零。家人今（30）日在募款頁面更新Alex最新狀況，他已轉至一般病房，但病情仍嚴重，須供氧、注射藥物。包機將以低空飛行，降低出現併發症的可能性。Alex回澳後，將進入長期復建。家人也特別感謝台灣社會的支持、醫療團隊全天候的照顧，救回Alex一條命。

台北醫學大學附設醫院29日表示，患者因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，綜合凝血因子檢測結果及患者對維他命K1治療出現效果，診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」（superwarfarin）中毒。患者一度出現藥物過敏，轉入加護病房處置觀察，調整用藥後情況穩定，轉至普通病房。

院方強調，詢問患者進食情況與生活起居，他自述應與街頭小吃無關，但不明白為何接觸到滅鼠藥。

中央社引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說法，醫院使用的抗凝劑是華法林（Warfarin），瓣膜置換等手術可合法使用。然而，Alex誤食的是「超級華法林」（Superwarfarin），雖也是抗凝劑，但主要用來滅鼠，不可食用，且老鼠藥通常會添加臭味劑，避免誤食。

顏宗海進一步說明，民眾若誤食超級華法林，恐影響體內凝血功能，導致內出血。中毒症狀包括腸胃道出血、泌尿道出血，部分患者連刷牙時牙齦都會出血，女性也可能出現經血異常量多。依誤食份量，可能先出現肚子痛、噁心、嘔吐等症狀，之後慢慢會有內出血、血尿、血便，若懷疑誤食，請立刻就醫。