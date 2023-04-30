Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃

「超級華法林」中毒，依誤食份量，可能先出現肚子痛、噁心、嘔吐等症狀，之後慢慢會有內出血、血尿、血便，若懷疑誤食，請立刻就醫。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/30 12:17
澳洲學生Alex Shorey返國醫療專機費用募資頁面

澳洲學生Alex Shorey返國醫療專機費用募資頁面

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）來台灣進行交換學程的澳洲學生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey），誤食老鼠藥一度命危，所幸已脫險，家人也籌得依醫療專機費用，不日就能返國。

澳洲廣播公司（ABC）28日報導，24歲的Alex來自昆士蘭，來台灣交換學中文，誤食滅鼠藥，18日住進台北醫學大學附設醫院。其家人透露，醫師起初懷疑他可能是感染、血管損傷，但他病情持續惡化，症況包括噁心、血尿、皮膚冒出黑色塊（內出血跡象），最後診斷是中毒。

家人想將Alex接回診治，但醫療專機費用太高，需要17.2萬澳幣（新台幣350萬元），因此姑姑透過募資網站GoFundMe發起募款，短短3天內就籌得近3,000筆善款，共計208,682澳幣（新台幣425萬元）。

對於來自各界的即時善心，Alex一家感激涕零。家人今（30）日在募款頁面更新Alex最新狀況，他已轉至一般病房，但病情仍嚴重，須供氧、注射藥物。包機將以低空飛行，降低出現併發症的可能性。Alex回澳後，將進入長期復建。家人也特別感謝台灣社會的支持、醫療團隊全天候的照顧，救回Alex一條命。

台北醫學大學附設醫院29日表示，患者因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命K1治療，綜合凝血因子檢測結果及患者對維他命K1治療出現效果，診斷為第2代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即「超級華法林」（superwarfarin）中毒。患者一度出現藥物過敏，轉入加護病房處置觀察，調整用藥後情況穩定，轉至普通病房。

院方強調，詢問患者進食情況與生活起居，他自述應與街頭小吃無關，但不明白為何接觸到滅鼠藥。

中央社引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說法，醫院使用的抗凝劑是華法林（Warfarin），瓣膜置換等手術可合法使用。然而，Alex誤食的是「超級華法林」（Superwarfarin），雖也是抗凝劑，但主要用來滅鼠，不可食用，且老鼠藥通常會添加臭味劑，避免誤食。

顏宗海進一步說明，民眾若誤食超級華法林，恐影響體內凝血功能，導致內出血。中毒症狀包括腸胃道出血、泌尿道出血，部分患者連刷牙時牙齦都會出血，女性也可能出現經血異常量多。依誤食份量，可能先出現肚子痛、噁心、嘔吐等症狀，之後慢慢會有內出血、血尿、血便，若懷疑誤食，請立刻就醫。
台灣
澳洲
交換學生
中毒
老鼠藥
滅鼠藥
超級華法林
醫療包機
命危

相關新聞

《博恩夜夜秀》加入台灣新媒體暨影視音發展協會　台哥大李芃君接理事長擴大舉行亞洲新媒體高峰會
《博恩夜夜秀》加入台灣新媒體暨影視音發展協會　台哥大李芃君接理事長擴大舉行亞洲新媒體高峰會
2023/04/29 09:50
台灣下一個24小時誠品書店換誰？董座吳旻潔5/4揭曉
台灣下一個24小時誠品書店換誰？董座吳旻潔5/4揭曉
2023/04/28 20:40
前美國國安顧問訪民進黨 波頓對印太和平表憂慮
前美國國安顧問訪民進黨 波頓對印太和平表憂慮
2023/04/28 16:30
中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣
中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣
2023/04/28 13:38
〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向
〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向
2023/04/28 10:35

更新時間 : 2023-04-30 12:56 GMT+08:00

最受歡迎

2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣
中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣