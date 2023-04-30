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失控的氣溫 西班牙38.8度創4月新高

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/30 10:46
西班牙觀光馬車馬兒在路邊喝水（圖／美聯社）

西班牙觀光馬車馬兒在路邊喝水（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）先前科學家才示警，隨著聖嬰（El Niño）回歸，今明兩年恐出現史上最高溫，全球各地陸續爆出極端溫度，正呼應了專家的憂心預測。除了亞洲如火燒，歐洲西班牙也炎如夏日，27日測得攝氏38.8度，破了4月氣溫紀錄。

BBC報導，西班牙遭遇熱浪襲擊，南部Cordoba機場於當地時間27日15時，測得了38.8度。整體而言，西班牙本月氣溫也較過往高出10至15度。「太不尋常了，今年氣溫完全失控。」西班牙氣象單位發言人說道。

這波罕見高溫是由一連串綜合因素所導致。北非熱空氣往歐洲推移，而高壓天氣系統籠罩伊比利半島上空，帶來更多日照，使本已乾燥的地表更難揮發熱度。雪上加霜的是，西班牙多處旱情已持續一段時日，第五長河瓜達幾維河（Guadalquivir）流域的水庫，只剩25%蓄水量。

官方警告，這些因素恐使森林大火提早出現，全國多處地區皆處於風險之中。去年，西班牙遭逢野火焚毀的林地面積，是歐洲最大。

歐盟機構「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）Samantha Burgess博士表示，2022是歐洲史上第二熱的年、最熱的夏季。「歐洲暖化的速度是全球的兩倍快，使極端天氣更趨頻繁，其中就包括了熱浪。」

降雨不足的情況下，西班牙農人哀鴻遍野，馬德里政府已向歐盟求援。基於旱情嚴峻許多農民無法耕植作物，此一態勢恐影響歐洲糧食供應。

除了西班牙，許多地區的溫度也持續飆破記錄。中東歐8國今年一開年就迎來史上最熱1月。亞洲更不用說，泰國西北部15日出現45.4度，日前曼谷體感溫度高達54度，當局發布高溫警報，呼籲待在室內。寮國、孟加拉也都出現40幾度的溫度。

失控的氣溫 西班牙38.8度創4月新高
西班牙巴塞隆納省市鎮貝爾加（Berga）一處水庫已見底（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-04-30 12:55 GMT+08:00

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