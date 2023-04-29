台灣義美馬尼拉直聘圓滿落幕 菲律賓移工部：盼增設試點嘉惠偏鄉移工

（台灣英文新聞／張雅鈞 菲律賓馬尼拉採訪報導）台灣義美食品今 （29）日在菲律賓首都馬尼拉舉辦的直聘會已圓滿落幕，移工部職前與政府安置局首席行政官肯恩（Ken Sarmiento）對直聘項目表示肯定，盼義美未來前往更多地區設點，嘉惠偏鄉申請者，移工部也會繼續提供協助。

義美直聘團本週啟程前往菲律賓，分別於24日造訪北部邦板牙省（Pampanga）首府聖費爾南多市（City of San Fernando） 、26日前進南方民答那峨島（Mindanao Island）達沃市（Davao City），壓軸的馬尼拉招募會則於今日在移工部大樓登場。



一早應聘者聚集在移工部內會場，認真填寫相關文件，等待進入辦公室應試。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）



應聘者開心揮手，表示能夠過關斬將獲得面試機會相當開心。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

移工部（Department of Migrant Workers）職前與政府安置局（Pre-Employment and Government Placement Bureau） 友情相挺，不僅出借辦公室作為招募會場，團隊更犧牲假日時間前來協助招募流程順利進行。曾為義美員工、現任菲律賓漁業及水產資源局水產處處長潔琳達（Jerlinda A. Cruz）也前往會場，分享自身不僅在義美找到另一半，返國後也運用在義美產線的工作經驗、持續深造，順利獲得公職與升遷的勵志故事，勉勵懷揣理想的後輩們踏實築夢。

面對台下一雙雙渴望的眼睛，潔琳達真摯的分享自身的勵志故事，盼大家的海外之行，能夠落腳在義美這個溫馨的工作環境中。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

部分偏鄉應聘者距離上一站達沃比較近，但因前來馬尼拉的飛機每日都有航班，較為便利，因此改申請參加本場招募會，有人為此提前一日搭機前來，就是要以精神抖擻的面貌，爭取在台灣工作的機會。



直聘團隊親切面談，細心挑選人才。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

卡連特（Mark Rolly Caliente）從布拉干省（Bulacan）前來應試，他表示這是首次應徵海外工作，之所以選擇台灣是因為前同事建議。前同事在沙烏地阿拉伯工作面臨常態超時，且因擔心人身安全很少出門，聽聞卡連特打算前往海外工作以負擔妻小以及兩個原生家庭的經濟，立刻表示台灣工作環境比較好。

卡連特遂在網路上做功課，發現一名菲籍YouTuber 宣威（Kabayan Sherwin）分享在台灣義美食品工作的經驗，認為在台工作相當安全，於是透過DMW網站申請。儘管今天上午才剛參加完外公的葬禮，他下午仍騎了兩個小時的摩托車趕來面試。

不僅新面孔踴躍應聘，本次直聘三場招募會都看到老員工們回鍋，奎因斯夫婦檔馬龍 （Marlon Quines）、拉奎爾（Raquel Quines）表示，義美願意聘用夫婦一同在公司工作，相當人性化，因此盼望重返工作環境優質、人情味十足的義美大家庭。



先前同在義美工作的奎因斯（Quines）夫婦，今天也來到直聘會應試，盼能一起在義美工作。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

根據菲國官方數據，新冠疫情前海外菲律賓工人（OFWs）上看220萬，而疫情間銳減至100萬左右，而台灣透過直聘引進的菲籍移工，數量也由2018年的960名降低到2022年的70名。台灣有數家企業也透過直聘招攬菲國人力，也因此領頭羊義美的直聘項目，也受到移工部相當的重視。

移工部職前與政府安置局首席行政官肯恩（Ken Sarmiento）表示，疫後各國邊境限制放寬，海外菲律賓工人也將回歸工作崗位，義美公司為台灣直聘項目的主要僱主，因此移工部也相當重視本次活動。

肯恩也指出，將直聘項目設置在總部，一來確保直聘活動合法合理，也有助縮減海外菲律賓工人與移工部的距離，增進信任感。他也對義美團隊表示肯定，並盼望義美未來前往更多地區設點，嘉惠偏鄉申請者，未來移工部會繼續提供協助。

義美直聘團感謝移工部團隊六天來的積極協助，以及為保障菲國人力就業福祉的努力，團隊特意送上從台灣遠道而來的禮盒，盼未來雙方能持續深化合作，增進台菲情誼。



義美直聘團送上復刻禮盒給移工部職前與政府安置局首席行政官肯恩及其團隊。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）