巴拉圭總統大選周日舉行 台灣邦交討論背後你不知道的難題

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）台灣在南美洲唯一邦交國—巴拉圭，30日將舉辦總統大選投票，執政及在野黨候選人外交政策不同調格外引起外界注目，路透社28日專文分析，影響周日巴拉圭選民投票意向的，很大一部份在對現任政府經濟與治理認同與否。

這個人口僅七百萬的農業國家，此次總統大選共有13組候選人競爭，其中又以代表執政黨科羅拉多黨的44歲經濟學家潘尼亞（Santiago Pena）及代表中左翼在野聯盟的60歲政治老將艾里格里（Efrain Alegre）目前聲望最高且支持度不相上下，預計大選結果將會非常接近。

艾里格里（Efrain Alegre）的政見之一，就是改變目前的外交政策，尤其是和台灣斷交，轉向市場龐大的中國。他在近日一個訪問中說，要把巴拉圭牛肉賣到擁有龐大市場的中國賺取更多外匯。

艾里格里提出這樣政見的背景，就是去年巴拉圭財政赤字激增至國內生產毛額（GDP）的3%，過去四年GDP平均年增率降至0.7%，且極端貧困人口不斷成長。

再者，幾乎把持巴拉圭政權四分之三個世紀的科羅拉多黨，長年不斷面臨貪污指控，令民眾支持基礎動搖。

路透社近日進行街訪，聆聽選民對大選看法。住在首都的40歲銀行從業人員Gustavo Vera在接受路透社訪問時指出：「人們之前都不會討論政治，因為想也知道科羅拉多黨會贏，但現在氛圍開始轉變，人民已經覺醒。」

32歲街頭小吃攤老闆Nicolas Ortigoza說，感覺到國家在倒退，當權者忙著賺飽自己口袋而沒有做好該做的事，人們現在得更賣力工作才能打平開銷。路透社也訪問到一名首投族的心聲，19歲學生Eiden Malky說，已受夠長年的執政黨貪腐問題，以及貧窮，另外走私毒品及醫療服務不佳也是隱藏的問題。「現在很多人對執政的科羅拉多黨很反感，我知道別的候選人不一定保證更好，但至少他們能端出一些不一樣的東西。」

一名59歲的魚販也指她現在生意真的很差，賺的也不夠負擔愈來愈貴的麵包牛奶，期待新執政團隊入主，帶來新的氣象，生活能有所改善，物價和電費能降低。

經濟學人報導，去年烏俄戰爭之後，中南美洲許多國家執政者同樣面臨高漲能源價格及控制通膨的嚴峻考驗，為了保住政權，政府不斷舉債補貼能源價格，降低衝擊。

選後無論8月是誰入主總統府，都必須削減公共開支降債。潘尼亞承諾將創造更多就業機會，艾里格里則要降低能源費用。

巴拉圭總統阿布鐸今年2月來台進行國是訪問，阿布鐸當時表示，今年4月總統大選不影響與台灣逾65年邦誼，若下屆總統選擇與台灣斷交，將是「一個歷史性的錯誤」。