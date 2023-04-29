美國FBI局長：中國駭客數比FBI網路情報員多50倍

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）周四在美國國會聽證會上表示，中國的網路威脅規模冠於全球，中國政府養的駭客數量不只超越美國網路情報人員數，也比起其它主要國家加總還多。

瑞伊在聽證會上特別點名中國，指FBI約每12小時就開啟一項與中國政府有關的新調查，從竊取國家機密、學術到商業機密都有；瑞伊說，中國駭客數量與美國FBI網路部門工作人員數比，至少是50 比1。

「除了中國，俄羅斯、伊朗和北韓也都養一群駭客幫助政府執行任務」，瑞伊說道，他同時呼籲國會投入更多預算經費至FBI網路部門，來應對威脅。瑞伊提出國會撥款6千3百萬美元的要求來支應相關任務，包括額外招募192名專精網路安全人才，結合民間資源以迅速應對敵國的攻擊。

瑞伊說明，現今網路攻擊目標經常鎖定與美國民眾日常生活息息相關的基礎建設和服務，例如醫院、學校、通訊設施等。