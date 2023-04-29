【10大亮點】台北新地標忠泰樂生活正式開幕　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北新型百貨「忠泰樂生活」於今（29）日在大直正式開幕，日本人氣咖啡店Onibus、日本當代藝術家東信首場台灣個展等都吸引朝聖人潮，本報幫讀者整理出必收亮點。

《忠泰樂生活》建築設計由曾獲國際新銳建築師獎肯定的旅德建築師林友寒操刀，結合藝術策展、生活選品、風格美食打造「參與式體驗」， 6樓更設置國際級極光溜冰場，共進駐全台獨家17家品牌、忠泰自營15家品牌、全新概念店品牌67家。

地址：10491台北市中山區樂群三路200號

時間：週日至週四11:00-21:30；週五、週六（例假日前一天）11:00-22:00

網站：Facebook、Instagram

現在一起來看看10大亮點吧！

1. 隈研吾X明粵

國際建築大師，獲《時代雜誌》評為全球百大最具影響力人物隈研吾於台灣唯一設計餐廳，高檔港式火鍋名粵專注於頂級海鮮食材，主要選用澎湖及日本新鮮空運直送，活體時令海鮮與經典粵式老火滋補湯底。

2. ONIBUS COFFEE



ONIBUS COFFEE創辦人坂尾篤史。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

東京人氣咖啡店ONIBUS COFFEE台灣首店進駐台北，以淺焙莊園精品咖啡豆為主，不定期更換特選咖啡豆，創辦人坂尾篤史將於開幕日至5月1日親自於吧檯替客人服務，日本插畫家 Chalkboy 於試營運日親自進行牆面手繪，「ONIBUS」在葡萄牙語意指公共巴⼠，透過咖啡的分享，將各種各樣的乘客邂逅，各種領域的⼈相互連結於此。

3. 全球唯一！La Vie by Thomas Bühner 睿麗餐廳

La Vie原本位於德國迷人小鎮奧斯納布魯克（Osnabrück），主廚為德國僅有的10名米其林三星級廚師之一Thomas Bühner（傅納斯），餐廳自2012年起連續7年蟬連米其林三星級最高評鑑， 於2018 年熄燈後開始找尋新點，最後相中台北大直，勢必將投下融合歐亞口味的taste bombs。

此次台北La Vie經過兩年籌備，由香港的楊展浩(Xavier Yeung)先生擔任行政主廚，主持堅持「三維立體馥郁美饌」打造季節性菜單，所謂的「三維」包括突顯各食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡。

店內設計由德國知名設計師Olaf Kitzig工作室操刀，以大地色系為基調，搭配源自台灣北部金瓜石靈感的低調璨金色，反映出寶島的歷史性及自然特性，餐具採用比利時藝術家Pieter Stockmans瓷器作品，由台灣鶯歌陶瓷專業團隊訂作。

季節性菜單包含青魽小黃瓜柚子、昆布海藻軟麵包、白蘆筍鮪魚下巴佐巴倫茲醬、藍龍蝦綠竹筍配甜洋蔥、A5和牛橄欖魚子醬綠蘆筍等11道菜色，套餐價格為新台幣$8,988元+一成服務費。

4. 嵜本高級生吐司



嵜本高級生吐司專門店與通庵熟咖哩聯名打造鹹食套餐。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

日本甜點集團DOROQUIA HOLATHETA社長嵜本將光 (Masamitsu Sakimoto)因為自己女兒對蛋、奶過敏，所以研發天然美味的「嵜本高級生吐司專門店」（SAKImoto Bakery），嵜本同時也是 PABLO 半熟起司塔的社長。

此次進駐忠泰樂生活，為品牌在台第11家門市，攜手Pablo首創獨家雙品牌聯名，邀請旅日設計師 Elson打造全新店面空間，店內可品嘗到生吐司、半熟起士塔，及與VG集團旗下品牌通庵熟咖哩聯名打造的期間限定內用鹹食套餐。

5.《東信展：繁花．時敘》展



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

日本藝術家東信（Azuma Makoto）首場台灣個展《繁花．時敘》，展出100件訂製Block Flowers系列，由藝術家精選雛菊、玫瑰、向日葵等百株台日花卉，將其綻放之姿放入壓克力凍結，象徵保存最美好的記憶時刻，也透露對於時光飛逝的無奈；Drop Time錄像系列則與攝影師椎木俊介（Shiinoki Shunsuke）共創，由影像縮時捕捉花卉由生而死的無盡循環。

地點：NOKE忠泰樂生活一樓

時間：即日起至7月23日止

6. ARTICLE NO.

ARTICLE NO. 2015年在美國洛杉磯創立，以現代設計語言、復古情懷和極簡視覺體驗為品牌核心，並透過藝術感知世界，表達GEN-Z的生活方式。品牌設計以奢華與必備共存、時尚與街頭融合為主要風格。品牌重新定義當代生活方式，即使是迷幻的想像也可以成為個人身分。

7. 巴黎街頭藝術家 Jordane Saget



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

Jordane Saget將櫥窗、購物袋等化為畫布，其知名的纏繞線條可見於公共空間，並進行10場即興現地創作，同時更推出AR擴增實境濾鏡，正著手計劃以台北市中心的大型地景作為NFT創作題材。

8. Refik Anadol《博斯普魯斯海峽》

土耳其裔藝術家Refik Anadol的新媒體藝術《博斯普魯斯海峽》（Bosphorus_B），以家鄉海峽洋流數據變化為其創作來源，透過人工智能演算技術（AI）將數據的單元化建構出繁複多元的連續錄像。

9. Uncanny 市集

選品市集呈現茶籽堂、SAWAA、EVERYDAY OBJECT等8個台灣品牌，回應展覽主題「怪奇世界求生指南」，由彡苗空間實驗、黑川互動藝術操刀裝置與互動體驗，布滿紫色及綠色的「神經元」裝置藝術挑動創意神經，自即日起展至7月2日止，快閃店期間將不定期舉辦活動。

10. 色盲藝術家Daniel Arsham



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

法國羅浮宮典藏的維納斯在美國藝術家Daniel Arsham以「時間錯位」慣用的模擬兩可創作概念出發，穿插於原作石英及水晶能不斷生長的意象，以獨創形式成功轉譯經典雕塑，並乘載出當代新價值。

11. Gimhongsok《像熊一樣的雕塑》

位於商場門口可見韓國藝術家Gimhongsok《像熊一樣的雕塑》（Bearlike Construction），看起來是由超皺塑膠袋打造的黃色大熊，但其實是一座重達數百公斤的青銅雕塑呢。

以上圖片由忠泰樂生活提供