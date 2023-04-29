台灣衛福部預告開放加拿大全月齡牛肉

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）台灣食品藥物管理署4月27日預告修正《美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定》草案，繼美國之後將再開放加拿大全月齡牛肉進口到台灣，並以風險評估報告指出，若消費者只吃加拿大牛肉，終生感染狂牛症的風險中位數分別為22.4億分之1和66.8億分之1，機率極低。

2020年8月，總統蔡英文宣布，2021年元月起也開放30月齡以上的美國牛肉進口，也就是開放全牛齡肉品進口，當時引發軒然大波，但在政府積極宣導下反彈力道減。二年半後，台灣衛服部食藥署也預告將2021年3月獲世界動物衛生組織 (原簡稱OIE改為WOAH) 改列為「牛海綿狀腦病（BSE，俗稱狂牛症）」風險可忽略國家的加拿大，也可望出口全月齡牛肉至台灣。

根據公告，食藥署將取消原本禁止３０月齡以上加拿大牛肉輸台的規定，但疑似或證實為ＢＳＥ病例牛隻或已證實ＢＳＥ病例之同世代牛隻，其製成之牛肉與相關產品不得輸入；且牛肉及其產品於屠宰過程中一樣禁止攙雜特定風險物質 (SRMs)。

食藥署副組長鄭維智在接受自由訪問時指出，預告期間就是收集各界意見並依據收集好的意見再做評估，並非30天以後就馬上開放，預告期30天至5月26日止，民眾可至「公共政策網路參與平臺-眾開講」網頁陳述意見或洽詢。他也指出，依據法規授權，加拿大出口牛肉到台灣必須附上國家簽發的證明文件，而我國之前就已經開放全月齡的牛肉進口到台灣了，目前出口地僅加拿大仍受限30個月齡以下。

修正草案對照表。