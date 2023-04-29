【勞動節前夕工安悲歌】台灣聯華食彰化廠大火累計８人死 二名工廠主管30萬元交保

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）位於彰化的聯華食品工廠4月25日發生大火，10人脫困後無生命跡象，經搶救2人恢復呼吸心跳，累計共8人死亡。28日下午，檢方傳訊工廠蔡姓防火管理人、現場主管鄭姓課長等人，訊後認為2人涉過失致死罪嫌，但尚無羈押必要，均諭知30萬元交保。

25 日消防人員共救出22人，其中有10人無生命跡象，經搶救有7人不治，另一名女移工28日傷重不治宣告死亡，該起火警累計8人喪生。由於火警當下，因停電導致視線不佳，部分員工躲進4樓作業區的冷藏庫，未料庫門未關緊引濃煙竄入，員工因此被濃煙嗆到窒息。

檢警深入追查火警原因，並調閱監視器畫面，28日下午傳訊現場主管鄭姓課長等人，訊後認定鄭姓課長及蔡姓防火管理人等主管，涉違反刑法第276條過失致死罪，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，均諭知30萬元交保。

公視日前報導，聯華食品被挖出近五年勞檢違規項目多。近5年統計全台5廠區勞檢103場次，違反91項次，遭開罰8次、63萬元，尤其職安衛生相關人員設置不足佔大宗。除了出事的彰化廠區，中壢廠也被桃園市府勞檢處，發現液化石油作業區防爆設備不足，將開罰10萬元，要求限期改善。

在火災過後，勞動部也下令，5月中開始要對國內食品廠全面勞檢。

勞檢對象將鎖定烘焙、炊蒸及食品製造業，企業規模50人以上，初步規劃全台約有190家，重點項目包含現場火災預防、食材堆置倒塌等等，只要有違規，依情節輕重，最高開罰30萬元。