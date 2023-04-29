Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【勞動節前夕工安悲歌】台灣聯華食彰化廠大火累計８人死 二名工廠主管30萬元交保

By 台灣英文新聞－編輯
2023/04/29 14:07
位於彰化的聯華食品工廠4月25日發生大火 ( 中央社圖片，台灣英文新聞後製 ）

位於彰化的聯華食品工廠4月25日發生大火 ( 中央社圖片，台灣英文新聞後製 ）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）位於彰化的聯華食品工廠4月25日發生大火，10人脫困後無生命跡象，經搶救2人恢復呼吸心跳，累計共8人死亡。28日下午，檢方傳訊工廠蔡姓防火管理人、現場主管鄭姓課長等人，訊後認為2人涉過失致死罪嫌，但尚無羈押必要，均諭知30萬元交保。

25 日消防人員共救出22人，其中有10人無生命跡象，經搶救有7人不治，另一名女移工28日傷重不治宣告死亡，該起火警累計8人喪生。由於火警當下，因停電導致視線不佳，部分員工躲進4樓作業區的冷藏庫，未料庫門未關緊引濃煙竄入，員工因此被濃煙嗆到窒息。

檢警深入追查火警原因，並調閱監視器畫面，28日下午傳訊現場主管鄭姓課長等人，訊後認定鄭姓課長及蔡姓防火管理人等主管，涉違反刑法第276條過失致死罪，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，均諭知30萬元交保。

公視日前報導，聯華食品被挖出近五年勞檢違規項目多。近5年統計全台5廠區勞檢103場次，違反91項次，遭開罰8次、63萬元，尤其職安衛生相關人員設置不足佔大宗。除了出事的彰化廠區，中壢廠也被桃園市府勞檢處，發現液化石油作業區防爆設備不足，將開罰10萬元，要求限期改善。

在火災過後，勞動部也下令，5月中開始要對國內食品廠全面勞檢。

勞檢對象將鎖定烘焙、炊蒸及食品製造業，企業規模50人以上，初步規劃全台約有190家，重點項目包含現場火災預防、食材堆置倒塌等等，只要有違規，依情節輕重，最高開罰30萬元。

更新時間 : 2023-04-29 17:20 GMT+08:00

最受歡迎

25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
世界獸醫師大會首次在臺灣登場　20國逾2000獸醫師齊聚台北
世界獸醫師大會首次在臺灣登場　20國逾2000獸醫師齊聚台北