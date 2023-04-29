台灣前總統馬英九訪希臘談九二共識　遭陸委會轟「國人無法接受」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣前總統馬英九近日啟程訪歐洲，28日於第8屆希臘德爾菲經濟論壇發表演說，強調「台灣不會是下一個烏克蘭」。

綜合媒體報導，馬英九於希臘時間28日上午出席德爾菲經濟論壇爐邊對談，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談，會中談及訪中心得、美國在台海關係應扮演何角色及台灣處境。

針對敏感話題台灣會不會是下一個烏克蘭？馬英九回應，兩岸在1992年11月16日，達成九二共識，進入到一個新的時代，根據九二共識，海峽兩岸在各自的憲法中，都堅持一個中國原則。九二共識是求同存異，在中國與台灣有效運行。至於在他執政的8年，台灣與中國簽署了23項協議，幾乎涵蓋各行各業。

馬英九表示，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立的國家，台灣和中國不是，本質上就完全不同，不能輕易比較。「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」，台灣的執政黨拒絕接受九二共識，其政策很可能挑起兩岸間的衝突，甚至是戰爭，這是兩岸關係中最值得關注的因素。

關於台海如何避戰，馬英九認為，台灣應該主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話，除了應推動更多的對話、合作、訪問，馬英九強調中國該停止派出軍機在台灣周邊空域活動。

有現場觀眾提問是否該擔心中國干預台灣2024年選舉？馬英九坦言，認為此刻對岸並沒有準備要用軍事干預，不僅是人道考量，更是因為任何軍事干預手段，會極大程度地傷害兩岸間的關係，「兩岸關係花了30年才建立起來的。這樣的決定將會帶給雙方極大的代價。」

大陸委員會28日晚發布新聞稿回應，中共近年來持續以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受「一個中國原則」，馬英九不僅對兩岸爭議的原委作了與事實完全相悖的說明，更利用現場聽眾無法理解兩岸關係爭議的情況，順應中共的說詞，藉機批評現任總統，這是國人無法接受的事，並呼籲馬英九，不應該一再地作出讓國人無法容忍的舉措。