義美直聘熱門移工許願再一波 台灣駐菲律賓代表處：有助提升國家形象

（台灣英文新聞／張雅鈞 菲律賓馬尼拉採訪報導）台灣義美直聘團本週前往菲律賓招募人才，在當地獲得熱烈迴響，沒趕上直聘的移工紛紛敲碗義美4度來訪徵才；台灣駐菲律賓代表處（TECO）嚴竹蓮副代表則感謝義美直聘成為國民外交宣傳典範，為提升台灣國家形象加分良多。

義美直聘團結束於菲國北部邦板牙省（Pampanga）首府聖費爾南多市（City of San Fernando） 、南方民答那峨島（Mindanao Island）達沃市（Davao City）的行程，第三站落腳首都馬尼拉 （Manila），將於明（29）日舉行最後一場直聘會。



本次直聘項目獲得菲律賓勞工部（Department of Migrant Workers）、菲律賓邦板牙省政府、達沃市政府等部門大力協助，也在移工間引發廣泛迴響。許多來不及登記應徵的申請者看到相關報導非常遺憾，紛紛來訊詢問未來是否還有相關機會可供爭取。

對此直聘團回應，感謝菲國人才與相關部門對義美的肯定，也指出企業直聘相關資訊及登記可洽DMW或透過該部門網站查詢，義美歡迎各路人才加入這個溫馨、有向心力的大家庭。

義美自1993年首度招募菲籍員工，2017年首推直聘制度，到如今3度前往菲國當地選工，台灣駐菲律賓代表處（TECO）皆從旁提供諸多協助。直聘團今（28） 日前往拜會以表達感謝之情，曾為義美員工、現任菲律賓漁業及水產資源局水產處處長潔琳達（Jerlinda A. Cruz）與直聘移工代表也一同前往。

台灣駐菲律賓代表處親切會晤訪團，一行人就直聘項目交換意見。菲國移工因應台灣大型工程建設所需，自1989年以專案來台，幾代人承先啟後與台灣建立起連結，台菲民間關係也越發緊密相連。

近年台灣企業前來菲國舉辦直聘，義美因關懷菲籍員工、注重人性化管理、致力營造友善工作環境，積極舉辦各項活動與競賽，協助員工達成工作與生活的平衡，也維繫本地與菲籍員工間情感；此外透過開設中文培訓班，讓菲國員工融入在地社區，加深與台灣的連結，減輕離鄉背井的不適與孤立。義美優良形象在移工間口耳相傳，也吸引在故鄉的親朋好友踴躍報名應聘。

對此駐菲代表處嚴竹蓮副代表指出，義美致力營造優良工作，關懷移工生活及福祉 「照護有加」，讓菲國移工可以安心的工作，不僅有助深化台菲民間情誼，也有助提升台灣國家形象，增進國際能見度，可為國民外交相當好的範例。



潔琳達則表示，在義美工作不僅讓自己成家立業，返回母國後，工廠9年的現場經驗也成為她在漁業及水產資源局工作的基石，如今回望在義美的過往，心中滿滿感謝。

直聘團強調，30年來菲籍員工已成為公司重要助力，在義美即將邁向90週年之際，再度抵達菲律賓招募直聘員工，也盼望能加深兩國民間友誼交流與合作。