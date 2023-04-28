好市多冷凍莓果驗出A肝病毒 台灣食藥署籲有症狀速就醫

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）好市多進口冷凍莓果驚傳驗出A型肝炎病毒，食藥署今（28）日呼籲已食用相關產品的民眾，若出現肝炎症狀，須立即就醫。

食藥署監控國際食品警訊，發現涉及A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，故啟動邊境及後市場查驗措施。

好市多近期向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」（產地：智利，規格：1.81 kg/包）檢出A肝病毒陽性。食藥署旋即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往該公司抽樣5件不同批次產品檢驗，其中4件陰性、1件陽性（產品標示有效日期2023/09/19）。

根據食藥署，違規產品總計進口1萬7,431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），該公司已將全數下架，衛生局將監督業者完成後續回收銷毀作業。

食藥署說明，A型肝炎的潛伏期約15至50天，平均為28至30天。主要症狀為突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。

食藥署呼籲，若食用相關莓果出現症狀者，請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

裁罰部分，依據食品安全衛生管理法，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。違反前述規定，依同法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

好市多28日晚間表示，購買商品的會員請立即停止食用，並請攜帶商品及會員卡至鄰近的好市多賣場辦理退貨。