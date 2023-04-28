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追求卓越公司治理 中華電信再度蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5%

By 台灣英文新聞
2023/04/28 18:00

臺灣證券交易所公布111年度公司治理評鑑，中華電信再度以優異的公司治理成績，第八度名列上市公司前5%，蟬聯最優等之佳績。此外，在「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司中，中華電信亦名列評鑑結果前10%之佳績，表現備受肯定。

中華電信在各個公司治理面向，例如：「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等，持續展現優異之表現。特別是在強化董事會結構議題上，中華電信因應企業永續發展及與國際趨勢接軌，實踐董事會成員多元化，不僅著重在學經歷及專業背景，且大幅提升女性董事在董事會的占比。在與利益關係人溝通部分，積極與投資人溝通議和，主動為客戶、股東、員工及社會創造價值。

此外，中華電信「永續發展委員會」訂定節能減碳的中、長程目標，推動網際網路資料中心（Internet Data Center，IDC）於2030年百分之百使用再生能源，並響應世界潮流及政府政策，於2050年前達成淨零碳排。為進一步積極落實各項永續發展作為，導入內部碳定費，將外部費用內部化，作為公司發展及推動節能減碳作為及技術之用；另外，將永續發展目標與高階主管變動薪酬連結，強化高階經理人動機將永續目標落實於日常營運，連動比率由111年的10%，將逐年提高至2025年達30%。

中華電信秉持著「永遠走在最前面」的品牌精神，在企業永續發展追求卓越，其永續作為廣受國內外專業機構所肯定。在國際2022 The Asset ESG Corporate Award評比中榮獲最高榮譽Jade Award，是台灣唯一獲此獎項的業者，也是台灣唯一獲得最高榮譽獎的電信企業，中華電信稟持只有卓越公司治理才有企業永續的信念，未來將持續以最高標準落實公司治理，不斷精進相關制度與作為，持續為員工、股東與社會創造價值。

(註)「公司治理評鑑」是由證交所及證券櫃檯買賣中心共同委託證券暨期貨發展基金會辦理

更新時間 : 2023-04-28 20:24 GMT+08:00

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