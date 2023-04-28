新北全中運代表隊奪122金 創隊史新高

112年全國中等學校運動會於昨(27)日圓滿落幕，新北市選手表現優異，共奪得122金97銀138銅，創隊史最多金。其中舉重項目締造1項全國紀錄；射擊、滑輪溜冰、舉重及田徑等4種類破9項大會紀錄、1項締造全國紀錄。三重高中競技體操莊佳龍選手、光復高中射擊陳妍卉選手及竹圍高中柔道團隊分別獲頒大會最高榮譽運動精神獎，運動員全力以赴，成果輝煌，展現身手締造佳績的運動家精神令人佩服。

全中運自4月22日起，新北代表隊由角力、射箭、柔道等傳統強項開啟金牌秀，持續不斷累加，於4月26日已超越去(111)年的參賽奪金牌數113面的紀錄，最終以122面金牌的佳績，立下明年新北代表隊將挑戰的目標。各種類代表隊奪金牌數成績以拳擊17金8銀13銅為最佳，角力以16金18銀32銅及競技體操以13金7銀5銅的好成績位居第2及第3順位，柔道以11金14銀11銅排於第4順位，同時是新北市奪金牌數前4強。

其中，競技體操三重高手莊佳龍選手超越去年5面金牌，在吊環、地板、單槓、跳馬、鞍馬、個人全能等6個項目皆奪得金牌，成為新北代表隊最多金牌數的選手，為超越自我做了最佳的詮釋。

安康高中舉重陳冠伶選手再次展現絕佳的運動表現，在高女組55公斤級比賽中，再以抓舉86KG、挺舉111KG、總和197KG破大會紀錄、破全國女子組紀錄的成績奪下金牌，為自己在全中運的參賽軌跡寫下史詩般的紀錄。

教育局表示，新北市團本部賽會期間皆安排人員於賽場巡迴，並即時協助反映代表隊狀況予大會，即時提供後勤支援，並媒合輔仁大學運動防護團隊持續於田徑等17個賽事駐點運動防護站，保護選手賽前與賽後運動安全，讓孩子們安心迎接每一場挑戰。

另外，各校代表隊選手及教練依賽前訓練計畫紮實練習，日復一日累積個人的競技實力，在賽會期間展現個人刻苦訓練的成果，每天皆傳回最新戰況，金牌數持續往上累加，超越去年的金牌數，創隊史最多金，展現新北市持續努力培育運動人才的成果，同時也感謝學校教練團隊、行政團隊及家長們的支持；並將這優異的競技運動參賽成績，分享給市民朋友同樂。