從內容到產業 探索臺灣兒童節目的未來

富邦文教基金會於2018年舉辦兒少節目產業人才培力工作坊，於2019開始執行兒童節目孵育計劃，至今完成了多部臺灣自製的兒少節目與戲劇，並持續進行更多節目的孵育。這幾年，基金會在完成這些獨特、優質節目的過程中，實際面對到許多臺灣自製兒少節目的現況與困境，這些經驗成為了舉辦「momo mini 影視兒童節」的契機。

「momo mini 影視兒童節」的論壇與活動旨在透過與國際專家的交流與合作，為臺灣兒童影視產業帶來更多啟發與動力。論壇聚焦於兩項主題：一，臺灣在國家政策與規範的制定中可以怎麼改變、公共廣播電視集團可以扮演什麼樣的角色；二，兒童的收視習慣從電視頻道轉為網路串流，兒少節目應如何面對串流平台和新媒體的挑戰和浪潮。

論壇的開幕儀式由文策院董事長蔡嘉駿及富邦文教基金會執行董事陳藹玲主持，兩人簽署擴大合作的《兒童影視內容人才培育與節目開發投資》意向書，宣示雙方將投注更多資源，用於兒童內容產業人才培育與內容製作。此次合作意向的簽署有賴文化部的史哲部長大力支持與推動，史部長也出席了論壇開幕，並致詞勉勵產業夥伴攜手同行。

陳藹玲執行董事分享，我們需要政府、教育界、產業界一起共同努力面對環境的改變，因為科技媒體傳播的改變，不只為兒童收視習慣帶來衝擊，更衝擊臺灣文化的形塑。史哲部長提到，臺灣需要讓自己的文化內容成為T-content，兒童內容更是T-content的重要部分。史哲部長也肯定富邦文教金會的孵育計畫，並期待透過這次的論壇，讓T-content更加茁壯。

開幕的主題演講「從澳洲經驗談國家政策對兒童節目的重要性」則是由澳洲兒童電視基金會（ACTF）執行長 Jenny Buckland 擔綱， Jenny Buckland 執行長分享澳洲政府如何從各種規範與鼓勵機制上，促進澳洲兒童自製節目的發展。

澳洲兒童節目在過去幾年受到國際間廣泛的注目和盛讚。澳洲的兒童節目《下課時間》在國際上屢獲殊榮，動畫《妙妙犬布麗》則被紐約時報評為 2020 年度最佳電視節目之一。此外，青少年戲劇節目也表現優秀，影集《第一天 First Day》講述了一位變性高中生的故事，因其精彩的故事情節而獲得艾美獎。《瘋狂越野飛車 MaveriX》的版權則被 Netflix 買下，這是部以摩托車越野賽車為主題的影集，現在已經能夠在全球觀看。

澳洲兒童節目的成功並不是出於偶然。Jenny Buckland 執行長在講座中回顧了澳洲電視產業的發展史。自1979年起，澳洲就開始實施商業電視台的兒童節目配額規範。但配額規範並非唯一的措施，澳洲更對理想的兒童節目提出三項製作目標：「專屬於兒童」、「娛樂性」以及「高品質的製作」。為了實現這些目標，澳洲兒童電視基金會於1982年成立。如今，澳洲成為世界上最多產的兒童節目製作國之一，成功的背後是政府、產業與基金會的共同努力。

然而，這個過程並非一帆風順。在早期，澳洲的電視台為了節省成本，以便宜的價格購買英國和美國的節目，缺乏開發本土節目的興趣。因此澳洲政府決定介入監管，實施配額的規範。此外，兒童節目還必須克服資金來源的問題。因此，澳洲兒童電視基金會積極參與劇本開發、執行製作和協助尋找共同製作伙伴，甚至參與國際發行。基金會也開發教育資源，引導兒童節目進入校園。

除此之外，澳洲兒童電視基金會還為隸屬於公共廣播集團的澳洲廣播公司（ABC）積極倡議，遊說政府投資成立了專門播出兒童節目的數位電視頻道。

Jenny Buckland 執行長分享，如今澳洲兒童節目也面臨著新的挑戰。國際串流媒體的崛起為電視台帶來了更激烈的競爭，舊的融資和監管模式正在被顛覆，兒童的收視習慣也改變了。儘管澳洲政府在2020年取消了商業電視台的配額規範，澳洲兒童電視基金會將持續倡議國際串流媒體對兒童節目應負起的責任。

開幕演講結束後，客家電視台向盛言台長以「國家政策與公共電視：打造優質兒童節目的關鍵」為題主持專家論壇。與談嘉賓除 Jenny Buckland 執行長外，還有加拿大安大略省公共電視兒童頻道的資深製作人 Marney Malabar 和曾任挪威公共電視兒童部門總監的 Kalle Fürst，共同探討自製兒童節目對兒童權利、兒童教育及文化養成的影響。

首先，在論壇中討論到娛樂性對於兒童節目的重要性。Jenny Buckland 執行長分享，兒童擁有享受故事的權力，好的故事也讓兒童更容易接受作品傳達的訊息。Marney Malabar總監提到，在兒童節目裡可以包含教育的元素與意義，但是兒童需要精彩的故事，而不是無聊、照本宣科的內容。

兒童節目中的語言與多元文化也在論壇中被多加討論。Kalle Fürst 總監說明現代兒童擁有觀看各式節目的機會，但是本土語言的節目讓他們能夠找到自己的身份認同，並且與在地的社會、語言與文化有所連結。Marney Malabar總監認為多元文化的節目能夠創造國際市場的機會，不同國家的兒童觀眾更能夠對於展現多元文化的節目內容感到共鳴。

專家們也分享各國公共電視參與兒童節目的方式。從提案、募資、製作到行銷，包含多元的選角與宣傳方式，每一個環節對兒童節目的成功都至關重要。如今，節目長度也深受兒童收視習慣的影響而改變，更加靈活的組織兒童節目的播映方式，可以讓節目有更有機會觸及觀眾，也培養兒童觀看公共電視自製節目的習慣。

在論壇的最後，有觀眾提問關於動畫製作與教育性內容該如何在兒童節目中找到平衡。Jenny Buckland 執行長與Marney Malabar總監不約而同地提到教育領域的專家應該在節目製作的初期就進入團隊，幫助節目內容的塑造。

本次影視兒童節也邀請臺灣兒童節目的代表作品進行展演，以「自然與孩子」為主題展現臺灣自製兒童節目的多樣性與豐富性，讓與會者能更直觀的感受臺灣兒童影視文化的發展與成果。並同步進行工作坊以及在戶外舉辦精選的各國節目的放映與討論。

富邦文創基金會努力跟國際進行更好的銜接，成為產業的加速器。基金會相信，影像內容是與兒童溝通的重要媒介。我們需要共同創造一個友善兒童觀看的環境，提供孩子們觀看的多元選擇。當兒童能夠觸及臺灣自製的內容，才能夠建立起對臺灣這片土地的理解與認同。