集保結算所「境內基金集中清算平台」多家業者踴躍參與

集保結算所為提高投信基金市場款項收付效率，打造「境內基金集中清算平台」， 5月開放業者參與市場會測，包括群益投信、富蘭克林華美投信、國泰投信、野村投信、統一投信、富邦投信等投信事業，以及華南銀行、第一銀行、合作金庫、彰化銀行、新光銀行、兆豐證券、台灣銀行等基金銷售機構與保管銀行，力爭首批上線。

「境內基金集中清算平台」是金管會「資本市場藍圖」政策項下「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的執行策略，由集保結算所參酌歐、美、日、韓等基金市場集中結算制度，並結合多年服務國內基金市場的經驗，完成業務規劃及平台建置，目標是透過集中清算平台標準化、自動化服務，將目前境內基金市場多對多的款項作業，轉換為「多對一、一對多」的模式，解決現行繁瑣的款項撥付及人工處理作業，發揮基金產業樞紐角色，強化我國基金後台基礎建設的韌性，降低業者作業成本。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「境內基金集中清算平台」將於今年6月底上線，投信事業在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用，即可向金管會申請認可符合「鼓勵投信躍進計畫」中其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項。此外，集保結算所亦提供今、明兩年免費使用清算平台的早鳥優惠，進一步讓業者實質享受成本下降、效率上升的效益。目前除上述業者參與市場會測外，後續還有更多投信事業、基金銷售機構及保管銀行將跟進，預估今年底前至少7成以上業者將完成上線，共同促進國內基金市場之效率及發展。

陳德鄉表示，在金管會的指導下，集保結算所將繼續與基金業者密切合作，共同推動基金市場的創新與發展，並致力於打造更安全、更有效率的交易環境，提升臺灣資本市場國際競爭力。