新北攜手基北桃參訪淡水女路 結合在地人文歷史促進女性二度就業

北台4縣市女性人口將近469萬人，占全台灣女性人口39.6%。為促進婦女二度就業女性經濟賦能，透過跨縣市合作推動友善政策及環境，新北市社會局特別辦理跨縣市淡水女路交流參訪，邀請基隆市、臺北市及桃園市社會局(處)，實地走訪淡水女路。淡水女路不只以女性視角結合當地歷史人文風景，更培訓在地女性導覽人員，為中高齡婦女創造二度就業機會。

負責總導覽的新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，馬偕夫婦為女性教育立下基石，淡水女路發掘在地女性故事，串聯淡水別具女性意義的歷史景點，從真理大學財經學院的馬偕故居出發，沿途走訪婦學堂、淡水女學堂，以及淡水紅樓等，走訪當年台灣女子的求學之路。協會已訓練2梯次的女性導覽人員，除演繹馬偕博士夫人張聰明的故事，也能培力二度就業的婦女，成為在地女性的專業導覽，創造就業機會，找回自我和自信。

社團法人桃園市基督教女青年會社工督導羅舒嫻表示，看著導覽人員穿上漢服，邊走邊講解，加上行動劇表演，讓參訪人員彷彿回到馬偕博士來台行醫，並創立全台女子首學堂的年代。新北市開發特色女路，不僅從女性視角彰顯女力的奮鬥和成就，也結合旅遊觀光、二度就業、中高齡回流等議題。

新北市性別聯絡人社會局專委林坤宗表示，新北市未婚女性就業率為67%，已婚婦女則降至47%；並且有高達78.7%的女性需要照顧65歲以上的家人，造成女性因為照顧、工作兩頭燒，身心疲憊或被迫離開職場，因此市府近年來連結各區公所及在地團體組織，透過爬梳在地女性文史及地景，挖掘在地女性導覽員分享女性的生命故事，發展出平溪菁桐女路、貢寮海女及淡水女路等主題導覽路線，除提升女性的社會參與力，並促進二度就業及中高齡女性經濟力。

新北市社會局張錦麗表示，新北市是台灣的縮影，具有多元族群和文化的城市，人口數也是全國第一，在4百萬的人口裡有51%是女性，新北市透過培力、支持及賦權等策略，攜手基北桃，藉由跨縣市合作促進交流與對話，共同提升對女性議題的重視與發展。