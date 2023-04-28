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涉新北當鋪槍擊案主嫌抵馬來西亞遭鎖定留置　今晚遣返回台灣

➤台灣刑事局表示，幕後教唆主嫌林男及其杜姓小弟20日搭機抵馬來西亞吉隆坡，一下機就遭馬國警方留置調查多日。➤新北市某當鋪20日遭人持槍掃射，犯嫌事後前往投案。土城警分局鑑識小組在當舖鐵捲門共採集到51處彈孔，案發後周邊民眾議論紛紛。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/28 17:44
新北土城警方表示，20日遭開槍掃射的當鋪，日前也曾遭射擊3發空氣槍，22日查獲3名少年。（警方提供）中央社

新北土城警方表示，20日遭開槍掃射的當鋪，日前也曾遭射擊3發空氣槍，22日查獲3名少年。（警方提供）中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）涉嫌新北市當鋪槍擊案幕後教唆主嫌「鯨魚」林姓男子晚間遭遣返回台。刑事局表示，林男及其杜姓小弟20日搭機抵馬來西亞吉隆坡，一下機就遭馬國警方留置調查多日。

涉新北當鋪槍擊案主嫌抵馬來西亞遭鎖定留置　今晚遣返回台灣

新北市某當鋪20日遭人持槍掃射，犯嫌事後前往投案。土城警分局鑑識小組在當舖鐵捲門共採集到51處彈孔，案發後周邊民眾議論紛紛。 中央社

刑事警察局國際刑警科4月20日晚間接獲線報，涉新北市當鋪槍擊案幕後教唆主嫌，竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林男與小弟兼保鑣的20歲杜男兩人，20日搭機潛逃馬來西亞。隨即通知駐馬來西亞警察聯絡官接洽馬國皇家警察總署刑事警察局召開協調會議。

刑事局今天(4/28)新聞資料指出，馬國警方初步調查，依通報涉重大案件對象有危害治安之虞，將林、杜列為不受歡迎人物。在20日班機抵達吉隆坡後隨即留置調查，後續送移民局收容，並報請馬國檢察署同意核發遣返令。

馬國移民局會同駐馬來西亞台北經濟文化代表處、警察聯絡官，協助刑事局赴馬人員執行遣返回台作業，林男及小弟這幾天遭留置移民局收容。國際科派員赴馬國執行押解，搭乘中華航空CI-722班機，預計今晚7時30分抵達桃園國際機場，後續交由新北檢警專案小組接手偵辦釐清案情。

警政署感謝馬來西亞警方大力支持，透過這次國際合作，對於逃避司法追訴潛逃其他國家重大外逃分子，經與當地國警方合作執行緝捕與遣返，展現警方強力執法並打擊幫分子決心。

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更新時間 : 2023-04-28 20:23 GMT+08:00

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