Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

大苑子芒果系列今夏新品上市

By 台灣英文新聞
2023/04/28 16:01
大苑子提供
大苑子提供

大苑子提供

大苑子提供

大苑子一直以來嚴選屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果製作飲品，從高人氣飲品濃郁香甜的「愛文芒果冰沙」到深受許多朋友喜愛、清爽順口的「愛文翡翠」，還有眾所期待即將上市的加量級Double系列，都是春夏時節芒果控們絕對不能夠錯過的人氣飲品。即日起推出全新新品愛文蜜朵朵及冷萃咖啡--愛文鮮果咖啡。

愛文蜜朵朵(85元/中杯、110元/大杯)，選用屏東枋山愛文芒果 MIX 滑順Q彈台產新鮮銀耳，天然新鮮的著時美好，盛夏必喝的絕對滋味！愛文鮮果咖啡(80元/中杯)，選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果，搭配阿拉比卡冷萃咖啡，一入口喝得到咖啡香氣，尾韻帶著清爽芒果香，微酸微甜醇厚清爽！

大苑子旺來正著時！旺來翡翠限時限店優惠活動，共有2波

正值盛產的旺來，製成飲品最著時！「旺來翡翠」使用產自屏東高樹的台農17號金鑽鳳梨，甜度高、水分足、香氣濃與清香翡翠的完美結合，交織出初春的蜜香，清甜的美好。

大苑子推出正著時的鳳梨飲品「旺來翡翠」，優惠活動共有兩波，首波【旺來日】4/26(三)~4/28(五) 旺來翡翠買一送一，第二波【甜蜜限定】5/1(一)~5/14(日) 旺來翡翠二杯９９元，喜歡鳳梨獨特香氣和清爽風味的你，絕對不要錯過囉!

更新時間 : 2023-04-28 20:23 GMT+08:00

最受歡迎

【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
好聽到哭爆！Lewis Capaldi超心碎單曲攻佔英國金榜冠軍　 Netflix紀錄片揭冒牌貨症候群
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明