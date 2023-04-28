2023台北福華自助百匯推出泰國美食節

台北福華一樓彩虹座自助百匯於5月2日起推出「泰國美食節饗宴」，推出經典道地泰式料理菜餚，以泰國獨特的辛香料如檸檬草、香茅等，製作青木瓜沙拉、泰式酸辣海鮮湯、香檸風味紅咖哩螃蟹、南洋風味瑪沙曼咖哩燴牛肉等泰國特色風味料理，令人食指大動，邀請旅客在泰式經典「酸、辣、香、鮮」四大風味中享受一趟舌尖上的旅行。

泰國獨特的熱帶氣候，其得天獨厚的地理環境造就種類豐富的辛香料植物，不同區域的料理亦有兼容並蓄的特色。泰式料理也是國人非常熱愛的料理菜系，台北福華此次為滿足消費者，在彩虹座開放式自助百匯呈現各式泰式風味的經典美饌。其中首推曾獲CNN全球美食必吃第一名的美食「南洋風味瑪沙曼咖哩燴牛肉」，結合各式香草和秘製香料在椰奶中細火燉煮，牛肉色澤轉化為柔軟的深褐色，並帶有細緻的風味，整體味道濃郁豐富，甜中帶辣，有「咖哩之王」之稱。

另一道必吃佳餚則是主廚本次創意特製的泰式烤牛肉沙拉，以頂級美國神戶和牛入菜，先將和牛片川燙至最佳熟度，再拌入以椰糖、檸檬汁、魚露與泰國甜雞醬等精心比例調製醬汁，清爽泰式滋味帶出豐厚的和牛油脂，兩方創意碰撞亦令人吮指再三。泰國美食香料獨特，食材種類亦十分豐富，獨特味道在許多饕客心中有著難以取代的地位。此次各式泰國美饌在彩虹座豐富呈現，透過酸、香、鮮、辣各種滋味，結合多元的料理方式碰撞出不同火花，邀請消費者以舌尖啟程一趟餐桌上的味蕾旅行。