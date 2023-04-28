高雄英迪格酒店謝師宴餐飲優惠

深刻的師生情誼，隨著夏日溫度逐漸高升，南風開始吹送，也到了互道珍重的季節，學子們將乘風飛翔，奔向光明的未來。高雄中央公園英迪格酒店以多樣化的餐廳酒吧、精緻美饌饗宴與優越的地理位置，連續成為高屏地區舉辦謝師宴活動的優選。自5月1日起至9月1日期間，高雄英迪格酒店結合館內中、西餐及多功能會議廳，隆重推出2023年謝師宴餐飲專案，每位NT$1,000+10%元起，超值內容並加贈多重優惠，要和您一同向授業的老師傳達感謝心意，規劃師生盡歡的精采故事。訂位詳情請洽：07-272-1888轉202

為了讓謝師宴聚餐活動更加精彩，我們在宴會廳設計了多種選擇，中式桌菜每桌$12,000+10%/10人，訂席2桌起每桌還加贈52盎司的戰斧牛排和海尼根啤酒24瓶，為您提供最豪華的用餐體驗，慢烤美國Choice等級52盎司戰斧牛排，精選肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，並經過三~四小時的低溫舒肥，再放上高溫烤盤煎烤，從微焦外皮往內吃每一層都有不同感受，搭配主廚特製紅酒醬，讓人食指大動。

此外，為喜愛吃到飽的師生準備了每人$1,000+10%自助百匯專案，於二樓全日餐廳自助餐檯除各式台式、西式、冷盤、熱炒佳餚外，還可以享用爐烤牛排吃到飽和自製調酒區，自助百匯專案需40人起，讓師生在豐盛的美食和酒水中盡情享受歡樂夜晚。

對於那些喜愛非傳統宴席場所的饕客，英迪格酒店頂樓高空酒吧同樣推出謝師宴區域包場專案，每人$1,000+10%起包含派對分享餐和調酒師客製化調酒暢飲，現場還有樂團表演為團體獻唱，讓您和同學老師在美酒佳餚的氛圍中，伴隨著觸動人心的音律，在遠處燈火一明一滅中，發現港都絢爛風情。