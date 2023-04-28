精選頂級食材 JR東日本大飯店台北 寵愛媽咪推母親節奢華饗宴

「感恩最辛苦的媽媽」，JR東日本大飯店台北為了表達對所有辛苦付出的母親們的感激之情，特別推出頂級奢華饗宴，並由飯店主廚團隊帶領旗下餐廳品牌「HAYASE日本料理」、「凱華樓中華料理」與「鉑麗安全日餐廳」聯袂推出。此次活動旨在呈現對媽咪們的關懷與愛意，讓她們在這特殊的日子裡感受到最深厚的感動與滿足。

來自日本仙台的日籍主廚郡司行雄，於5月1日至5月14日推出的「寵愛媽咪・奢華艷麗懷石料理」，菜單涵蓋了精緻前菜、椀物「金目鯛手毬」、向付「鮪魚最中餅」、母親節珠寶便當箱、食事提供「花束壽司」及「鯛魚出汁溫麵」等一系列的美饌，晚餐菜單更有使用秋田和牛包覆季節鮮蔬的「和牛千草鍋」，每道菜都能讓媽媽們感受到來自日本仙台懷石料理的風味。餐套餐價格為3,000元起，晚餐套餐價格為4,600元起。料理的每一個細節，都充分體現了主廚對於美食的堅持與熱愛。

擁有30多年廚藝經驗的楊德興主廚掌杓的凱華樓中華料理，將在5月5日至5月7日以及5月12日至5月14日期間，推出以北京宮廷菜為主題的「凱華萱堂感恩筵」，以表達對最尊敬的母親的感激之情。菜單精選金華火腿和老母雞熬煮的牛奶雞高湯，加上鮮蒸鮑魚、花膠等養顏養生的「北京貴妃香滿譚」，此外還有凱華樓的招牌料理「黃袍北京烤鴨」、「滷水黃油玉米雞」、「黑蒜清蒸龍虎斑」、「松茸鴨露帝王粥」和「帝王蟹腸粉」、「紅棗黃耳燕窩盅」等經典中華料理，套餐內容豐富，每一道菜都是主廚極盡匠心的呈現。母親節四人套餐價格為9,999元起，是歡度母親節最溫馨的選擇。

Brilliant鉑麗安全日餐廳由日籍主廚芦浦隆二於五月份呈獻一系列精心打造的春季料理，包括「香煎鮭魚鑲魚鱗櫛瓜佐香艾酒醬汁」、「春季西班牙海鮮飯」、「台灣海鮮馬賽風味魚湯」以及低溫烹調六小時的「英式烤牛肉」等，每道料理均選用新鮮的春季食材，充滿創意且美味。此外，Brilliant鉑麗安還有一系列開胃的酸辣泰式料理，如「泰式涼拌冬粉」、「泰式生春捲」、「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「泰式海南鷄飯」、「泰式腰果雞丁」等，度過一個難忘的節日。平日午晚餐每人1,480元起，假日晚餐則從1,680元起，歡迎蒞臨品嚐。