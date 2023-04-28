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1千萬房子要付600萬稅金！新加坡出猛招打房 外國人急縮手

買房稅金直接從30%翻倍成為60%，誰受得了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/28 15:24
新加坡地標魚尾獅（圖／美聯社）

新加坡地標魚尾獅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）眼看前兩年出手打房的效果有限，為了遏阻外國豪富壟斷新加坡市場，星國政府26日半夜再祭新一波房稅措施，27日即刻生效，力道之猛，將買主打個措手不及，一夜過後，稅金翻了一倍，換算下來，荷包立刻縮水數百萬新幣。

路透CNBC報導，這波新措施，將外籍人士須繳交的額外買方印花稅（additional buyer’s stamp duty，ABSD）從30%直接拉高至60%，亦即1,000萬元的房子，得繳出600萬稅金，嚇得買主腿軟。

房地產業務Vera Liu表示，27日凌晨新規生效後，兩筆生意馬上告吹了。一名外國客人決定不買價值1,000萬新幣（新台幣2.3億元）的豪宅，另一名已付訂金的買主也縮手，決定先緩緩。

除了針對老外，本國人也逃不了，但稅率調幅小得多。買第二套房產者，印花稅從25%升至30%，第三套以上房產者，印花稅從30%升至35%。

如此重手都是為了滅滅外國投資客的火，愈來愈多外國人對置產新加坡展現興趣，尤其是豪宅最大客戶來源－中國買主。市場分析公司OrangeTee & Tie高層Christine Sun表示，這波打房行動對外國客而言，簡直就是「凍結」（freezing）招式。

事實上，新加坡前兩年都推出了抑制房市的措施，但收效有限。2021年，外國人印花稅從20%升至30%，使2022年外國人購買公寓大樓之銷量跌了16.5%。然而，房市還是冷卻不下來，整體來看，前年房價一度跌了10.6%後，去年又漲了8.6%。今年第一季再見需求增高、房市趨熱現象。

這回料將衝擊10%左右的房市交易量，但對於剩下的90%，恐怕不痛不癢。再者，專家對調升稅率之成效也打上問號，認為真正的豪奢階級，才不會在意這區區幾百萬的損失，還是會買買買。根據Christine Sun的過往觀察，由於供應仍低，需求不久就會回彈。
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