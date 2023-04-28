（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）曾擔任櫃姐的廖苡如，原本工作的銷售壓力大、工作時間長，看似光鮮亮麗，實際上卻是體力活。自從到彭婉如基金會受訓轉做家管員後，收入穩定也有時間陪孩子，可說「賺到錢又賺到閒」。

單親媽媽廖苡如今天(28日) 在彭婉如文教基金會記者會上分享，過去在百貨公司上班，雖然看起來光鮮亮麗，但有銷售業績壓力，還要整理貨、凡事都要自己來，根本就是體力活，遇到假日、週年慶更常忙到沒有時間吃飯，為了新台幣5、6萬元的月薪，每天都很累，也難休週末假日陪孩子。

彭婉如文教基金會28日舉行「服務業工時長，家庭工作難平衡！來做家管員吧！」記者會，曾擔任櫃姐的單親媽媽廖苡如（左2）出席分享，她在朋友介紹下受訓轉任家事管理員，每週工作40小時，月收入上看新台幣5萬元，且有週休2日和休息時間，「賺到錢又賺到閒」。中央社

廖苡如說，自己本來就喜歡做家事，在朋友介紹下受訓轉任家事管理員，每週工作40小時，月收入上看新台幣5萬元，且有週休2日和休息時間，「賺到錢又賺到閒」。從事家管逾10年，現在她已和兒子合力買到自己的房子，「做家管是很好的金飯碗，只要肯努力，不怕沒工作」。

另一名單親媽媽孫佳羚也分享，自己過去從事餐飲業，會為了多賺點錢排大夜班，或工作將近12小時，還因備料落下痼疾(產生／發生職業傷害)，月薪也不到3萬元。且沒辦法正常接送孩子上下課，小孩只能提前學習獨立，自己也很擔心兒子缺乏陪伴會走偏。

孫佳羚說，轉做家管員後，薪水有餐飲業薪資2倍以上，最近因自己和家人身體欠佳，決定減班，每週5個工作日中休息2個下午，薪水仍破4萬元，小孩要補習、請家教，都有能力支付，

「原本很擔心轉職要經歷一段沒收入的時間，但現在看真的是賭對了」。

中央社引述彭婉如基金會執行長王兆慶說，調查指出，過去5年雙北地區接受基金會培訓的家事管理員，有45%來自服務業、13.5%來自製造業，其他還有餐飲業、門市銷售等，多因難以兼顧家庭轉職。

家管工作時間彈性、薪資穩定，進可攻退可守，且基金會現職家管員中有77%已任職6年以上，顯示這份工作可長可久。

彭婉如基金會指出，基金會有完整培訓機制，後續也有工作輔導、在職進修與團隊支持，培訓期間約需1個月，內容紮實，且若受訓期間沒有其他金錢來源，還可提供小額無息貸款，待順利就職、收入穩定後才會分期攤還。

根據基金會官網介紹, 家事管理是由專業家管員為案主規劃提供清掃收納、膳食料理、洗衣整燙等家務服務，從促進「社會大家庭互助團結」的非營利精神出發，幫案主打造舒適居家生活的同時，也讓居家服務成為可長可久、備受尊重的好工作，支持更多婦女穩定就業。

經過基金會專人督導、長時培訓、了解人員服務特質、客服追蹤調整，家管員不僅提供平價又可信賴的服務，讓案主放心將整個家交給他們；家管員的薪酬，更是不經中間轉手、直接肯定家管員的努力，共同在台灣實踐「平等、關愛、合作、助人」的北歐福利國理念。

詳細服務內容, 服務流程與收費方式, 請見官網超連結。

【時間彈性•薪資穩定】櫃姐改行做家事管理員「賺到錢又賺到閒」