2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）受到琴酒迷關注的GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節於今（28）日起跑，今年除了集結國內外知名琴酒品牌，也將帶來融合「琴酒×人文×歷史×風味×台北老城區」的文化饗宴。面對一連串客座、調酒比賽等系列活動，你是否眼花撩亂了呢？台灣英文新聞整理最完美跑場行程，帶您連續三天嗨翻大稻埕。

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此次大島琴酒文化節由28日晚上八點的「女力崛起暖場雙姝客座」揭開序幕，邀請到2022 GTP台灣區馬丁尼大賽冠軍的蔡斯樺（Alice）攜手台南特色酒吧-民生西藥房店長郭郭，在發琴吧以雙客座方式展開。

取自GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節官網。

不可錯過的周六日精彩活動看這裡！

第二天（29日）精彩活動從中午的開幕式記者會開始，萬眾期待的「琴酒嘉年華」正式從週六日的下午一點到七點，於迪化街各歷史街屋、特色店家百花齊放，集結國內外各大琴酒參展品牌，提供民眾享受不同琴酒的深度品飲體驗。

此外，連續兩日的晚間八點到十點半都有「國際調酒客座」首度在大稻埕集結，邀請到世界各地知名調酒師，包括世界最佳酒吧第三名的日本傳奇大師、世界50大酒吧第四名以及新加坡Republic Bar首席調酒師等，於城隍廟旁的第一銀行廣場玻璃屋，共同調製出國際化的調酒「琴」懷！

4/29週六下午兩點的「馬丁尼全國調酒大賽」，讓大家一同見證馬丁尼大賽冠軍誕生！緊接著四點於合藝埕二樓舉辦的「風味講堂」，則由 gin mind主理人許博勝與來自日本京都的頂級琴酒「季之美」深度探討琴酒的風味與選擇，學習在家也能自在享受琴酒調飲魅力。

五點起則是灣兜主理人黃龍輝，以「沒有顏色的風味色彩」為題，分享風味印象的拆解與堆疊，特別結合坪林驕傲的《 臺灣藍鵲茶 Taiwan BlueMagpie Tea 》深度探尋茶風味的延伸，以茶融入酒品推出「藍鵲茶丁尼」與「藍鵲茶湯尼」，感受獨一無二的茶酒風味體驗，展開一場場真琴對談。

新江山樓。

4/30週日下午兩點到五點於新江山樓 2、3F同步舉辦「微醺下午茶」與「人文講堂」，「微醺下午茶」結合三間知名酒吧：Staff Only Club Bar、無向Bar Without、灣兜，邀請民眾品琴酒搭配各種古早味小食，感受越在地越國際的迷人風味，另外日本季之美特別場則搭配京都抹茶，調配出季之美抹茶琴通尼也很特別。

來一點人文氣息？「人文講堂」，兩點場帶領民眾看透大稻埕百年風華與酒樓璀璨；四點場則是分享街屋與歷史的脈絡，雙講座皆搭配品味琴酒的悠久風味。

2023年 GIN & TONIC PA 大島琴酒文化節擁有許多亮點，包含國際大師與台灣風味精彩交集。想透過風味望見世界文化的人，從今天開始連續三天，一同來感受大稻埕的琴酒文化魅力，度過最與眾不同的品飲風味饗宴！

2023『Formosa Gin of Discovery 福爾摩沙大航海琴酒記，在開幕式首度全球發表。（廠商提供）