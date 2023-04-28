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中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/28 13:38
無人機TB-001（圖／維基百科＿CC BY-SA 4.0＿作者：Infinty 0）

無人機TB-001（圖／維基百科＿CC BY-SA 4.0＿作者：Infinty 0）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）我國防部今（28）日公布了最新中共解放軍動態，值得關注的是，過去這一天在台海周邊活動的共機中，有一架可掛載飛彈的戰鬥無人機，繞行了整個台灣東部。

根據國防部，27日6時至28日6時，偵獲共機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北防空識別區（ADIZ）19架次，以及共艦6艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

從國防部釋出的航跡圖可見，一架TB-001無人機（桃紅色路線），越過台灣海峽中線，從我國西南部，一路飛向南端，通過巴士海峽後，轉向台東外海，接著沿著我國東部外海往北飛，繞過台島北端後再從台海中線飛回中國沿海。

中共軍機包圍台灣飛行 首見可掛彈「雙尾蠍」戰鬥無人機繞行台灣
2023年4月28日，解放軍航跡圖（圖／國防部）

聯合報報導，偵獲這架TB-001後，台東志航基地的幻象2000、F-5F老虎、勇鷹高教機接連升空，地面也由天弓飛彈實施追監應處。

路透指出，中國官媒稱TB-001是「雙尾蠍」（twin-tailed scorpion），並釋出了該無人機雙翼下方掛載飛彈的畫面，稱可執行遠程、高空任務。之前中共也曾派可掛核彈的轟六（H-6）轟炸機進行「環台任務」。

據負責開發此無人機的四川騰盾科技，TB-001機長10公尺，機高3公尺，翼展20公尺。最大飛行高度8,000公尺，最大航程6,000公里，最高巡航速度時速300公里，最大續航時間35小時。

騰盾稱，兩台發動機極大提升了無人機的系統可靠性和飛行安全性，使其在高原與海上的部署能力、複雜氣象地理環境下，具有顯著優勢。

與此同時，美國海軍第7艦隊發布新聞稿表示，台灣時間28日，派遣了一架海軍P-8A海神（Poseidon）反潛海上巡邏機飛越台灣海峽。第七艦隊重申，通過台海的行動符合國際法，也展現了美國捍衛自由開放印太地區的決心。

另根據路透，法國參議院副議長李察（Alain Richard）28日與總統蔡英文會晤時透露，法國國會相當重視台灣安全，他並證實了近日有一艘法國軍艦通過台海，惟並未說明日期。
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更新時間 : 2023-04-28 14:34 GMT+08:00

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