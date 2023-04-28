台灣聯華食品大火再添一死 菲律賓女移工首日上班遇火劫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）聯華食品公司位於彰化北斗鎮工業區內的工廠25日清晨發生大火，昨（27）日再增一名女性外籍勞工死亡，總計造成8人死亡、14人受傷。

延伸閱讀：【更新】台灣聯華食品彰化廠今晨大火 7死、3命危 消防：人跑不贏煙霧 不該往上逃

彰基醫務秘書、急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，住在加護病房的聯華大火重症病患中，有一名第一天上班的39歲女性移工，在火場吸入大量的濃煙一氧化碳中毒，送到員林基督教醫院的時候已經呈現OHCA、心跳停止，在員基時經歷4次電擊、插管及CPR 50分鐘，甚至置放葉克膜後，緊急轉送彰基醫學中心治療，在治療的過程中，發現一氧化碳中毒的情況相當嚴重，在火塲已經有嚴重的腦部缺氧病變，進而引起多重器官衰竭；於27日中午的時候狀況就有變差、心跳減緩，下午時分搶救無效不幸過世。

而另一位43歲男性重症病患，雖然本來昏迷指數只有3分，但是經過緊急插管以及用呼吸器搶救後，經過3天醫療團隊的治療，狀況逐漸穩定，27日已經能夠拔管，並且能夠跟醫護人員交談，暫時脫離險境。

據彰縣消防局火調科初步調查結果，科長施貴般說，依目擊人員描述及火調人員調查，起火點可能是在2樓的油炸機，不過仍需進一步調查確認。