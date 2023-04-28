【更新】結束美國之行返抵台灣　民眾黨：柯文哲擇期完成總統初選領表登記

更新時間: 2023-04-28 11:36

首次發稿: 2023-04-28 11:06

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨主席柯文哲率團訪美、今天(28日) 回台。他在桃機受訪時說，明天(29日) 就會去領表登記總統初選、辦手續，等報名完審核、黨內通過後，預計5月20日之前會有正式記者會。

柯文哲去年(2022) 卸下台北市長職務後，開始備戰2024總統大選，並在4月8日至28日率團訪問美國，造訪紐約、波士頓、華府與休士頓等地，一行人昨凌晨搭機，今天清晨約6時30分許返抵桃園國際機場，柯文哲的妻子陳佩琪也到場接機。

台灣民眾黨主席柯文哲（2排左6）率團訪美，28日一早返抵桃園國際機場，與接機的民眾黨成員等合影。中央社

柯文哲在桃機接受媒體聯訪時表示，這次去美國有3個目的，因為拜訪的時間長、人多，大概目的都有達到。

柯文哲說，第1個目的是了解美國，因為美國對台灣的國家安全很重要，美國也是當前世界上唯一敢賣武器給台灣的國家；第2是從美國回看台灣，跟美國的行政部門談過後，會對美國怎麼期待台灣比較清楚，對台灣要準備未來的世界會比較準確；第3是把台灣的第三勢力介紹給美國社會。

台灣民眾黨主席柯文哲訪美期間接受美國之音（VOA）專訪，談及兩岸關係與台灣應如何因應中國的強力挑戰。（民眾黨提供）中央社

台灣民眾黨主席柯文哲（左）21日赴華府雙橡園參觀，拜會駐美代表蕭美琴（右）。中央社

媒體詢問，新北市議會25日在國民黨席次優勢下，將市政總質詢提前至4月27日起進行，綠營批此舉是為了幫新北市長侯友宜落跑選總統。

柯文哲說，新北市議會最近調整總質詢時間，他認為是不對的，做什麼事自然就好，一定是先部門質詢再總質詢，「為了要讓一個人脫困，把總質詢移到部門質詢之前，不覺得國民黨這樣做是對的」，他也說，「愛之適足以害之」，這樣做就不對，接受這樣做也不對，這樣是扣分。

針對國民黨主席朱立倫昨天說，鴻海創辦人郭台銘、侯友宜和柯文哲都是最強戰隊。柯文哲說，一開始就覺得不要讓台灣陷入藍綠對抗的泥淖，所以不贊成下架民進黨、非綠聯盟，台灣應該團結、不再分裂，台灣是大家的，不可能把另一個顏色消滅掉，剩下一半可以成就一個完整的國家，所以他還是主張聯合政府團結台灣。

針對有媒體報導，郭台銘昨天演講時說，「現在台灣任何的政府人物，沒有辦法進到白宮，沒有辦法跟中南海有辦法直接去溝通，我可以溝通」。柯文哲表示，進到白宮、見到那些人，也不一定可以解決中美對抗的局勢，不構成必然可以解決問題的條件。

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台灣民眾黨主席柯文哲訪美行將落幕，26日一行人拜會休士頓市政府，而柯文哲也在休士頓市府大廳印有「Taipei」的姐妹市路標合影。（民眾黨提供）中央社