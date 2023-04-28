【懶人包】5/1起COVID-19降級 6大問題一次看：快篩陽性怎麼辦？疫苗哪裡打？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）走過1194天，指揮中心終場記者會已於昨（27）日落幕，隨著5月1日起新冠肺炎將被調降為第4類法定傳染病，指揮中心亦於同日解編，未來由衛福部成立跨單位防治聯繫會報持續COVID-19整備應變工作。指揮中心整理出民眾常見的六大問題，包括快篩哪裡買、檢驗陽性怎麼辦、疫苗哪裡打和最新口罩規定等，避免民眾漏接資訊而無所適從。

快篩哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

陽性怎麼辦？

3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民眾視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。 有重症高風險因子（65歲以上或慢性病等）儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

治療費用怎麼算？

輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象。 確定病例（併發症）之住院隔離費用為公費給付。

染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

疫苗哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供，但醫療院所可針對施打疫苗民眾收取掛號費。

口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。