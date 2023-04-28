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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新北市長侯友宜27日接受總質詢表示，中華民國為杯子，台灣為水，彼此是共生體，杯破水覆。要強化自我防衛能力，也要深化民主自由，創造中華民國永續繁榮安定，才是該走的路。

侯友宜27日在市議會接受總質詢，中國國民黨市議員林金結質詢侯友宜時說，「台灣有沒有敵人，對岸到底是不是我們的敵人」，百萬台商在中國，到底是與敵人共枕，或是為伍。

林金結表示，兩岸關係緊張引起民眾恐慌，但多數人希望和平不要戰爭，侯友宜要如何帶領台灣走向新境界。他也請教侯友宜如何看待「九二共識」。

根據中央社，侯友宜答詢時表示，大家都期待世界和平，兩岸關係要穩定，區域才會和平，國際間非常關心台海問題與兩岸關係的穩定，因為牽扯地緣政治。

他說，國家安全遠超過一切，沒有安全就沒有一切，希望要清楚看到和平過程中，創造台灣、創造中華民國永續安定，才是該走的路。

侯友宜表示，「我們的國家叫中華民國，都在台澎金馬這塊土地成長茁壯」，中華民國就是「杯子」，台灣則是「水」，彼此是共生體，若無國家安全，杯破則水覆。他說，愛國家、愛人民，守護台灣人民是大家共同的心願。

他說，兩岸除要在平等、尊嚴的前提下彼此交流，台灣也要強化自我防衛能力、深化民主自由。大家有責任守護中華民國，愛台灣這塊土地，共同的心願是要同心、同力，攜手共好，以創造永續的中華民國，台灣的繁榮。

侯友宜：中華民國與台灣如杯水共生

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