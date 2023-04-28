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〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/04/28 10:35
（圖／侯友宜臉書）　

（圖／侯友宜臉書）　

有意角逐總統大位的新北市長侯友宜，近來陸陸續續提出兩岸論述，可以明顯發現他刻意將「中華民國」與「台灣」連結在一起，但這很可能是侯友宜在測風向，因為他要爭取本土派、年輕人的選票前，可能必須先通過黨內的考驗，以及對岸是否認同。

前些日子，前總統馬英九訪問中國時，頻頻重申「九二共識」，那陣子，國民黨也特別將「九二共識」的相關論述發給黨內幹部，這也意味著國民黨仍將「九二共識」視為兩岸的定海神針，並且希望可能代表國民黨參總統的侯友宜能夠接受。

只是，每當侯友宜被問及相關議題時，鮮少主動吐出「九二共識」這四個字，而是強調台海穩定，兩岸能平等、友善、尊嚴的交流，並且直呼「中華民國是我的國家，台灣也是我的家」、「我們叫中華民國，台灣是咱的家」。

很顯然的，侯友宜要將「中華民國」與「台灣」畫上等號，成為一體兩面。像他從新加坡訪問回國時，表示要「借鏡星洲，榮耀台灣」，而台灣在國際現實下，應保有自己的優勢和信心，讓國際社會正視「中華民國」的存在。

侯友宜在新北市議會備詢，同樣被問到是否對「九二共識」有新詮釋，他一樣沒有正面回應，只有表示要創造台灣、創造中華民國能夠永續繁榮穩定，並說「中華民國就像是咱的杯子，台灣是咱的水，咱都是一個共生體。」

其實，侯友宜的論述與民進黨政府異曲同工，像蔡英文總統、副總統賴清德在許多場合上，都是使用「中華民國•台灣」。侯友宜很清楚，認同「台灣」才是目前國內主流民意，絕對不是「中華民國」。

從侯友宜的談話中，可以發現即便身為國民黨黨員的他，也不再完全同意國民黨的兩岸主張，而是有意重新包裝，但如此一來，路線也會逐漸和國民黨產生區隔，可是，這番說法逐漸向民進黨靠攏後，能否爭取到年輕選票恐怕還有一番挑戰。

首先，是國民黨的保守勢力願不願意妥協，若是自家人都提出批評，侯友宜勢必被罵到體無完膚，尤其黨內早有人質疑他是「藍皮綠骨」；其次，中共可能也不樂見侯友宜這些兩岸論述，一旦中國無法接受時，侯友宜將承受內外砲火的夾擊。

侯友宜有意走出自己的路，但國民黨和共產黨未必肯讓他另闢途徑，到頭來，只怕侯友宜要走回頭路，為了避免進退維谷，侯友宜在這陣子測完風向後，就看他能否堅持自己的論述。
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