〈時評〉侯友宜兩岸新論述　測試國共兩黨風向

有意角逐總統大位的新北市長侯友宜，近來陸陸續續提出兩岸論述， 可以明顯發現他刻意將「中華民國」與「台灣」連結在一起， 但這很可能是侯友宜在測風向，因為他要爭取本土派、 年輕人的選票前，可能必須先通過黨內的考驗，以及對岸是否認同。

前些日子，前總統馬英九訪問中國時，頻頻重申「九二共識」， 那陣子，國民黨也特別將「九二共識」的相關論述發給黨內幹部， 這也意味著國民黨仍將「九二共識」視為兩岸的定海神針， 並且希望可能代表國民黨參總統的侯友宜能夠接受。

只是，每當侯友宜被問及相關議題時，鮮少主動吐出「九二共識」 這四個字，而是強調台海穩定，兩岸能平等、友善、尊嚴的交流， 並且直呼「中華民國是我的國家，台灣也是我的家」、「 我們叫中華民國，台灣是咱的家」。

很顯然的，侯友宜要將「中華民國」與「台灣」畫上等號， 成為一體兩面。像他從新加坡訪問回國時，表示要「借鏡星洲， 榮耀台灣」，而台灣在國際現實下，應保有自己的優勢和信心， 讓國際社會正視「中華民國」的存在。

侯友宜在新北市議會備詢，同樣被問到是否對「九二共識」 有新詮釋，他一樣沒有正面回應，只有表示要創造台灣、 創造中華民國能夠永續繁榮穩定，並說「中華民國就像是咱的杯子， 台灣是咱的水，咱都是一個共生體。」

其實，侯友宜的論述與民進黨政府異曲同工，像蔡英文總統、 副總統賴清德在許多場合上，都是使用「中華民國•台灣」。 侯友宜很清楚，認同「台灣」才是目前國內主流民意，絕對不是「 中華民國」。

從侯友宜的談話中，可以發現即便身為國民黨黨員的他， 也不再完全同意國民黨的兩岸主張，而是有意重新包裝， 但如此一來，路線也會逐漸和國民黨產生區隔，可是， 這番說法逐漸向民進黨靠攏後， 能否爭取到年輕選票恐怕還有一番挑戰。

首先，是國民黨的保守勢力願不願意妥協，若是自家人都提出批評， 侯友宜勢必被罵到體無完膚，尤其黨內早有人質疑他是「藍皮綠骨」 ；其次，中共可能也不樂見侯友宜這些兩岸論述， 一旦中國無法接受時，侯友宜將承受內外砲火的夾擊。

侯友宜有意走出自己的路，但國民黨和共產黨未必肯讓他另闢途徑， 到頭來，只怕侯友宜要走回頭路，為了避免進退維谷， 侯友宜在這陣子測完風向後，就看他能否堅持自己的論述。