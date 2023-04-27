慶祝韓美同盟70周年　尹錫悅晚宴獻唱「美國派」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在韓美首腦會談結束後，尹錫悅夫婦、拜登夫婦與200多名嘉賓一同出席了國宴，慶祝韓美同盟70周年，尹錫悅還獻唱了一分鐘左右的「美國夢」。

拜登在晚宴致詞中表示，南韓國民透過勇氣與努力，成為世界上最繁榮、最受尊敬的國家之一，是兩國國民能一起實現無限可能性的證據，他也說道，希望韓美今後的170年裡都能夠一直在一起。

拜登時常強調自己有著愛爾蘭血統，尹錫悅也特別在致詞中引用了愛爾蘭詩人西尼（Seamus Heaney）翻譯的史詩貝武夫（Beowulf）中的一句話，為過去70年間支撐著韓美同盟的人們致意。

尹錫悅也引用了愛爾蘭的諺語說道，「友情就像四葉草般很難找到，但若能擁有便是幸運」，並將韓美同盟形容為四葉草說道，希望今日能成為歷史性的一天，成為未來能超越過去70年輝煌的根基。

報導指出，晚宴會場中四處可見象徵著韓國文化的要素。不僅在兩側入口及桌子等處可看見濟州大櫻花的擺飾，桌子上所擺放的菜單上也刻著木槿花（韓國稱為無窮花）的圖案，建築物內部也可聽見管絃樂隊所演奏的韓國歌謠「密陽阿里郎」。



尹錫悅夫婦及拜登夫婦盛裝出席，入口兩側可見濟州大櫻花（圖／美聯社）

晚宴的最後，在白宮所屬的海軍陸戰隊樂隊的伴奏下，美國著名音樂劇歌手表演了一連串百老匯音樂劇歌曲後，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）表示，安可曲特別選擇了尹錫悅學生時期最愛唱的歌曲－唐麥克林（Don McLean）的「美國派」（American Pie），尹錫悅也應拜登的要求，拿起了麥克風高歌演唱了約一分鐘，拜登驚訝地說，「我都不知道你會唱歌」。

拜登也逗趣地向賓客們說道，「別期待我也會開口唱歌」，之後還向尹錫悅贈送了麥克林親筆簽名的吉他並表示，雖然麥克林無法一起參與這場晚宴，但他仍送來了簽名吉他。

據報導，當天參與晚宴的200多名來賓聚集了各界知名人士，包含了三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等，陪同尹錫悅一同訪美的企業代表，另外還有兒子正在南韓留學的好萊塢巨星安潔莉娜裘莉、美國大聯盟韓國選手朴贊浩等人。



拜登向尹錫悅贈送麥克林親筆簽名吉他（圖／美聯社）