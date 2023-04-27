Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

慶祝韓美同盟70周年　尹錫悅晚宴獻唱「美國派」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/27 21:17
尹錫悅在晚宴中獻唱唐麥克林（Don McLean）的「美國派」（American Pie）（圖／美聯社）

尹錫悅在晚宴中獻唱唐麥克林（Don McLean）的「美國派」（American Pie）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在韓美首腦會談結束後，尹錫悅夫婦、拜登夫婦與200多名嘉賓一同出席了國宴，慶祝韓美同盟70周年，尹錫悅還獻唱了一分鐘左右的「美國夢」。

拜登在晚宴致詞中表示，南韓國民透過勇氣與努力，成為世界上最繁榮、最受尊敬的國家之一，是兩國國民能一起實現無限可能性的證據，他也說道，希望韓美今後的170年裡都能夠一直在一起。

拜登時常強調自己有著愛爾蘭血統，尹錫悅也特別在致詞中引用了愛爾蘭詩人西尼（Seamus Heaney）翻譯的史詩貝武夫（Beowulf）中的一句話，為過去70年間支撐著韓美同盟的人們致意。

尹錫悅也引用了愛爾蘭的諺語說道，「友情就像四葉草般很難找到，但若能擁有便是幸運」，並將韓美同盟形容為四葉草說道，希望今日能成為歷史性的一天，成為未來能超越過去70年輝煌的根基。

報導指出，晚宴會場中四處可見象徵著韓國文化的要素。不僅在兩側入口及桌子等處可看見濟州大櫻花的擺飾，桌子上所擺放的菜單上也刻著木槿花（韓國稱為無窮花）的圖案，建築物內部也可聽見管絃樂隊所演奏的韓國歌謠「密陽阿里郎」。

慶祝韓美同盟70周年　尹錫悅晚宴獻唱「美國派」
尹錫悅夫婦及拜登夫婦盛裝出席，入口兩側可見濟州大櫻花（圖／美聯社）

晚宴的最後，在白宮所屬的海軍陸戰隊樂隊的伴奏下，美國著名音樂劇歌手表演了一連串百老匯音樂劇歌曲後，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）表示，安可曲特別選擇了尹錫悅學生時期最愛唱的歌曲－唐麥克林（Don McLean）的「美國派」（American Pie），尹錫悅也應拜登的要求，拿起了麥克風高歌演唱了約一分鐘，拜登驚訝地說，「我都不知道你會唱歌」。

拜登也逗趣地向賓客們說道，「別期待我也會開口唱歌」，之後還向尹錫悅贈送了麥克林親筆簽名的吉他並表示，雖然麥克林無法一起參與這場晚宴，但他仍送來了簽名吉他。

據報導，當天參與晚宴的200多名來賓聚集了各界知名人士，包含了三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等，陪同尹錫悅一同訪美的企業代表，另外還有兒子正在南韓留學的好萊塢巨星安潔莉娜裘莉、美國大聯盟韓國選手朴贊浩等人。

慶祝韓美同盟70周年　尹錫悅晚宴獻唱「美國派」
拜登向尹錫悅贈送麥克林親筆簽名吉他（圖／美聯社）
尹錫悅
拜登
晚宴
美國
美國派

相關新聞

XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
2023/04/27 12:19
美國西雅圖爆發克雷伯氏肺炎菌感染 31人確診、4死 嚴重會引發敗血症 、腦膜炎
美國西雅圖爆發克雷伯氏肺炎菌感染 31人確診、4死 嚴重會引發敗血症 、腦膜炎
2023/04/27 10:25
美韓領袖重申台海和平不可或缺　依「華盛頓宣言」美國40年來將首度派遣核潛艦赴南韓
美韓領袖重申台海和平不可或缺　依「華盛頓宣言」美國40年來將首度派遣核潛艦赴南韓
2023/04/27 10:07
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
2023/04/26 20:26
偷賣菸草給北韓 「英美菸草」遭美國重罰6.35億美元
偷賣菸草給北韓 「英美菸草」遭美國重罰6.35億美元
2023/04/26 18:44

更新時間 : 2023-04-28 00:08 GMT+08:00

最受歡迎

【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
【哭到妝花】James Corden卸8年主持棒真情流露　天后Adele最終回車內卡拉ok嗨唱經典曲目
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
25家美國軍火商5/2將訪台灣　出席國防論壇、拜訪無人機廠商
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
美國紐約停車場崩塌之謎　專家：電動車重量恐超過建物載重限制
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
確定有續集！《神鬼戰士》金獎影帝恐怖片處女作登票房冠軍　首席驅魔士挖出教廷暗黑史
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
沒有立體五官、精緻身材 美國美泰兒推出唐氏症芭比娃娃
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
義美菲律賓直聘免仲介費塞爆招募會 中階技術人才盼續緣台灣圓夢
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
更新！台灣當代雕刻家朱銘疑久病輕生享壽85歲　震驚社會家屬低調處理
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
遶境不夠看，要看就要看大甲媽祖視角！即時定位網站邀你感同身受
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素
【更新】台灣法務部調查局資通處火警　初步排除人為因素