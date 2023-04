慶祝韓美同盟70周年　尹錫悅晚宴獻唱「美國派」

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)在韓美首腦會談結束後,尹錫悅夫婦、拜登夫婦與200多名嘉賓一同出席了國宴,慶祝韓美同盟70周年,尹錫悅還獻唱了一分鐘左右的「美國夢」。

拜登在晚宴致詞中表示,南韓國民透過勇氣與努力,成為世界上最繁榮、最受尊敬的國家之一,是兩國國民能一起實現無限可能性的證據,他也說道,希望韓美今後的170年裡都能夠一直在一起。

拜登時常強調自己有著愛爾蘭血統,尹錫悅也特別在致詞中引用了愛爾蘭詩人西尼(Seamus Heaney)翻譯的史詩貝武夫(Beowulf)中的一句話,為過去70年間支撐著韓美同盟的人們致意。

尹錫悅也引用了愛爾蘭的諺語說道,「友情就像四葉草般很難找到,但若能擁有便是幸運」,並將韓美同盟形容為四葉草說道,希望今日能成為歷史性的一天,成為未來能超越過去70年輝煌的根基。

報導指出,晚宴會場中四處可見象徵著韓國文化的要素。不僅在兩側入口及桌子等處可看見濟州大櫻花的擺飾,桌子上所擺放的菜單上也刻著木槿花(韓國稱為無窮花)的圖案,建築物內部也可聽見管絃樂隊所演奏的韓國歌謠「密陽阿里郎」。



尹錫悅夫婦及拜登夫婦盛裝出席,入口兩側可見濟州大櫻花(圖/美聯社)

晚宴的最後,在白宮所屬的海軍陸戰隊樂隊的伴奏下,美國著名音樂劇歌手表演了一連串百老匯音樂劇歌曲後,美國第一夫人吉兒(Jill Biden)表示,安可曲特別選擇了尹錫悅學生時期最愛唱的歌曲-唐麥克林(Don McLean)的「美國派」(American Pie),尹錫悅也應拜登的要求,拿起了麥克風高歌演唱了約一分鐘,拜登驚訝地說,「我都不知道你會唱歌」。

拜登也逗趣地向賓客們說道,「別期待我也會開口唱歌」,之後還向尹錫悅贈送了麥克林親筆簽名的吉他並表示,雖然麥克林無法一起參與這場晚宴,但他仍送來了簽名吉他。

據報導,當天參與晚宴的200多名來賓聚集了各界知名人士,包含了三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等,陪同尹錫悅一同訪美的企業代表,另外還有兒子正在南韓留學的好萊塢巨星安潔莉娜裘莉、美國大聯盟韓國選手朴贊浩等人。



拜登向尹錫悅贈送麥克林親筆簽名吉他(圖/美聯社)

South Korean President Yoon Suk Yeol has sung 'American Pie' at the White House during a state dinner.



He was handed the mic by Joe Biden, with nearly 200 guests at the dinner https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/OiBb623mYa