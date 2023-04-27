尹錫悅美國見馬斯克　力邀特斯拉至南韓投資設「千兆工廠」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統目前正在美國進行國是訪問，於當地時間26日與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）見面，尹錫悅在談話中積極邀請特斯拉至南韓投資設廠，馬斯克也回應南韓為最佳選擇之一。

根據韓聯社報導，南韓總統室經濟首席崔尚木（音譯）表示，馬斯克在尹錫悅訪美期間提出見面邀請，促成了此次的談話。

在兩人的談話中，尹錫悅提及了特斯拉一條龍組裝電動汽車的工廠「千兆工廠」（Gigafactory），他邀請馬斯克至南韓設廠，並表示，南韓擁有最高水準的機器人製造能力以及高級人力，是可以幫助特斯拉公司在營運「千兆工廠」方面，達到最高效率的國家。

尹錫悅還進一步表示，若特斯拉決定在南韓設廠投資，在選址、人力、稅制方面將積極提供協助，尹錫悅還親自向馬斯克傳遞了一本邀請特斯拉在南韓設廠的宣傳冊。

對此，馬斯克回應，他對在南韓投資設置「千兆工廠」很感興趣，南韓仍然是他心目中優先設廠的候選地之一，有機會將造訪南韓。

尹錫悅也提及了馬斯克所領導的太空企業「Space X」，並說道，為了培養南韓的太空產業，他希望能與Space X進一步擴大合作，期待南韓企業能在革新與挑戰的道路上，與Space X共同前進。

去年11月尹錫悅曾與馬斯克進行視訊會議，當時馬斯克提及有意在亞洲建構「千兆工廠」時，尹錫悅即大力邀請馬斯克至南韓設廠，馬斯克也表示在零件上採用了許多來自南韓的優秀零件，南韓是最佳選擇之一。