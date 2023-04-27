大倉久和大飯店「端陽豐韻粽禮」早鳥預購八五折

時序入夏，各家餐飲業者亦開始蠢蠢欲動搶攻三大年節之一的端午肉粽商機！大倉久和大飯店凝鍊桃花林深厚多元料理手藝，即日起華麗獻映端午節「端陽豐韻粽禮」，延續去年肉粽銷售開出紅盤，端午節兩週前即完售一空，今年共推出六款口味，商品不僅有去年口碑熱銷的豪華荷香粽及經典北部粽，更首次推出四種新款搶市，分別是川味椒香水煮牛粽、小米菜脯粽、養生七彩菌菇素粽及酒香桂圓甜粽，系列單顆售價150元起；另有兩款限量粽禮袋售價每款皆為1,200元，搭配飯店獨家設計限量保冷袋，是今年端午佳節送禮品味首選。5月31日前預購禮袋並完成付款享85折優惠，大宗訂購50組以上享8折優惠。詳情請見，訂購專線：02-2181-5136。

首先，桃花林中國料理餐廳的鎮店首選「豪華荷香粽」（單顆650元，500公克），是開幕以來的招牌代表之作，米飯吸飽獨門調製的陳年老滷汁，包裹精燉台灣溫體黑豚五花腩、老滷鮮鮑魚、乾北菇、廣東蝦乾、乾干貝等山海珍饈，荷葉包裹增加糯米飯香氣，與食材精華充分融合滲透，飄香馥郁在嘴中散發淡雅鹹香滋味，為桃花林主廚團隊精湛演繹一品。另外，年年熱銷上千顆的「經典北部粽」（單顆220元，200公克），不僅廣受銷售者好評且豐富用料實在。精選台灣溫體黑豚五花腩、乾鈕扣菇、鹹鴨蛋黃等食材，糯米口感粒粒分明，粽葉包裹著懷舊濃郁香氣，細膩復刻記憶好滋味。

年度新作其中一款為「川味椒香水煮牛粽」（單顆420元，200公克）。國人嗜辣是出了名，從麻辣鍋遍地開花便可見一斑，大倉久和大飯店看好這波麻辣商機，特別研發此款口味肉粽以投其所好。奢華選用肉質鮮嫩美國Prime等級牛肋，油花肌理均勻風味香醇濃郁；以花椒、八角、茴香、肉桂等香料燉煮入味，麻中帶香，回味繚繞。另一款「小米菜脯粽」（單顆180元，200公克）以古早味草仔粿為發想，外層小米及糯米以一比一混合，交織層次紛呈口感適恰的絕佳比例，搭配大火拌炒的鹹香菜脯絲，激盪台式經典風尚。

茹素者首推「養生七彩菌菇素粽」（單顆200元，200公克），以煨煮入味的杏鮑菇、鴻喜菇、蟲草花、茶樹菇、雞油菌菇、美白菇及金針菇等七種精選菇類入粽，打造韻味典雅悠長的纖食養生佳選。除了多款鹹粽，甜粽推出「酒香桂圓甜粽」（單顆150元，180公克），以健康養生的桂圓為主調，點綴酒香帶出香遠益清的細膩層次，勾勒尊貴氣質風味，在端午佳節粽禮中另闢淡麗脫俗品嚐蹊徑。