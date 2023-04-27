2023台北福華　台北國際觀光博覽會線上旅展暖身開跑

台北國際觀光博覽會前哨戰開打! 台北福華明星餐廳聯手推出多款美饌饗味餐券，包括千元不到即可讓港點控得到大大滿足的「港點粵菜任你選餐券」、熱銷不敗排隊商品「彩虹座通用自助餐券」只要1,099元，即可大啖海陸百匯吃到飽。2,999元「中式餐廳合菜餐券」可享用全新上市皮酥肉嫩的掛爐烤鴨六吃或廣式、台式經典合菜。還有消費者好評不斷的暢銷常勝軍「中式十人桌菜餐券」，今年折扣更是下殺最低61折。5月2日起在台北福華仁愛外賣櫃及線上商城，即可搶購到星級百味珍饈餐券，買越多送越多。

台北福華總是可以滿足每位饕客挑剔的味蕾，饕客們此次也不容放過，「港點粵菜任你選餐券」只要950元即可享用到榮獲2021年愛食記 ifoodie.tw月排行榜人氣前十台北餐廳的珍珠坊，各式道地港式美饌，冷盤、燒臘、羹湯、熱炒、主食、點心、甜品等多達數十種滋味無窮港點盡情吃到飽，倍感幸福滿滿。親友聚會也有好選擇，小家庭可選擇江南春、珍珠坊、蓬萊邨2,999元「中式餐廳合菜餐券」，買五張贈一張，平均一人不到700元即可享用到名聞遐邇的掛爐烤鴨六吃、經典台味合菜亦或是廣式燒臘合菜。大家庭也有13,888元「中式十人桌菜餐券」的選擇，下殺最低61折，買十張再贈一張，明星菜色如花膠炖土雞、龍蝦拼雙味、虎掌燒烏參、珍鮑扒双冬…等通通能大快朵頤盡情享用。

1,099元的「彩虹座通用自助餐券」是不可錯過的餐食新體驗，以豐富且多樣性的菜色及優雅的用餐環境獲得旅客喜愛，嚴選當季新鮮食材，提供美味的各國精緻美饌，依規定加價後全餐期午餐、晚餐以及下午茶皆可使用，讓消費者能更輕鬆地享用異國風味料理。由五星主廚規畫道地的亞洲及西方料理，包含日式區的生魚片及炙燒鮭魚/和牛握壽司，海鮮區的鮮蝦、貽貝與三點蟹，現切區的爐烤美國神戶和牛，以及下午茶限定的和牛涮涮鍋…等超過70道中西美饌輪番上陣，每道佳餚都可讓人恣意大飽口福。