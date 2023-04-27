新北市政府盼國人支持國產午仔魚　AR無聊猿將現身淡水漁人碼頭

新北市漁業處今（27）日表示，為推廣國產優質午仔魚，淡水區漁會即將在4月29日舉辦2023「午鮮午讚」午仔魚推廣活動， 當天不僅能試吃午仔魚料理，還能以優惠價格買到國產午仔魚， 及參加石滬淨灘及創意DIY體驗活動。 同時在淡水漁人碼頭情人橋前LOVE廣場還有北海岸時尚藝術季A R無聊猿可以合照唷。

午仔魚推廣活動將從4月29日下午4點開始， 有午仔魚展售、鮮魚特賣、海洋創意DIY、淨灘體驗、 漁產品競標及趣味競賽等活動。 淡水知名景點石滬群不僅是前人之智慧結晶， 更是早期沿岸漁民的生活經濟來源，淡水區漁會特別安排「 愛海洋淨灘活動」，將由漁會人員帶領民眾共同參與海洋環保行動， 在親近海洋文化的同時更為海洋盡一份心力。石滬淨灘及創意DIY 體驗活動除線上報名外，亦於當日3點40分開放民眾至報到處現場 報名， 漁會更準備了由國產午仔魚及新鮮海產烹飪而成的限量美味餐點要讓 參與體驗的民眾一同嚐鮮，歡迎大家踴躍參與！(活動及報名詳情請 至淡水區漁會粉絲專頁：https://www. facebook.com/tsfish)

4月29日不僅能參加淡水區漁會所舉辦之午仔魚推廣活動，還能到 LOVE廣場掃描QRcode讓無聊猿現身漁港， 以國際級夕照為背景與其合影留下美好回憶。另外， 淡水福容大飯店及魚藏餐廳亦配合北海岸時尚藝術季推出期間限定優 惠活動， 讓民眾能同時享受淡水美景及國際級的服務。

新北市政府漁業處表示，午仔魚因其油脂分布均勻、口感細緻， 僅須利用簡單調味與料理方式即可上桌， 透過午仔魚推廣活動不僅能以限定優惠價格買到魚貨， 品質更有一定的水準，歡迎全家大小一同前往支持國產午仔魚。

照片由新北市漁業處提供