疫後理財「長期穩定獲利」與「定期配息」　北富銀奈米投多元佈局ETF

後疫情時代，美國聯準會升息效應、俄烏戰爭等各式黑天鵝盤旋， 全球股市免不了洗三溫暖的驚心動魄。台北富邦銀行表示， 根據調查，面對疫後投資環境高不確定性，國人理財最在意「 長期穩定獲利」及「定期配息」。北富銀數位理財服務「奈米投」， 只要新台幣1,000元就能多元佈局台灣或全球ETF， 進一步檢視奈米投投資組合（以2023年4月13日為基期）， 其中定期配息標的約6-12檔，其持有標的每年定期配息加總約2 6-49次；且至2023年4月13日為止，奈米2號客戶所有在 投契約有9成為正報酬；為鼓勵客戶安心理財， 奈米投新舊戶於今年底前，享前3個月0信託管理費優惠， 若申購成功滿3個月後，當月月底無正報酬，該契約可再享接續3個 月0信託管理費。

為了解國人疫後理財行為，北富銀2022年11-12月進行「 理財斷捨離」問卷調查，在接近6萬份有效問卷中，37%不畏疫情 期間股市高低起伏的夢靨，仍願意每月花新台幣5,000元以上做 投資，尤其「市場下跌時(43%)」、「有資金入帳時(40%) 」為客戶最有意願投資的時間點；此外，「長期穩定獲利(28%) 」為國人疫後理財最在意的，其次為「定期配息(21%)」與「 操作簡單、資訊透明(19%)」。此結果顯示， 國人疫後理財觀念趨純熟，視波動為自然，投資喜好報酬穩定、 固定收息。

北富銀指出，疫後理財穩報酬的關鍵在於「多元配置」與「 靈活操作」。奈米投運用「切小股」與「再平衡投組運算」 等獨家分割交易技術及帳務運算系統，推出「奈米1號-佈局全球E TF」及「奈米2號-聚焦台灣ETF」。投資人只要新台幣1, 000元就能多元佈局、輕鬆投資10至20檔台灣或全球ETF， 分散風險；此外，奈米投有專家團隊隨時掌握市場動態、 靈活調整投組配置。因此奈米投深獲客戶青睞，今年1-3月每月在 投人數、投入金額皆逐月成長；3月在投人數刷新紀錄， 相較去年同期成長約約9%，整體資產管理規模也成長約31%。 而上線以來至今年3月底，奈米投已協助超過109萬人次打造投資 計畫。

奈米投成功打造財富管理的創新商業模式，近年屢獲大獎肯定，包含 2023年榮獲《國際零售銀行家》亞洲開拓創新獎之「 最佳用戶體驗引導獎」、《財訊》財富管理獎「金融服務創新」， 以及2022年《數位銀行家》「年度最佳新產品上市-首獎」、《 全球銀行及金融評論雜誌》「最佳新型數位理財服務獎」、第11屆 台灣傑出金融業務菁業獎「最佳財富管理獎」等，四年來共獲得27 個國內外獎項殊榮。