遊客請自重！700年古樹前裸體拍照太亂來 峇里島群起反網紅

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印尼峇里島是知名旅遊勝地，但隨著疫後觀光潮回籠，居民卻是一則以喜、一則以懼。喜的是遊客帶來收入，懼的是不檢點行徑益發猖狂，讓在地人決定硬起來，自組糾察隊，行事不端者，不惜將之遣返回國。

去年俄國瑜珈網紅Alina Fazleeva才因在峇里島700年聖樹Kayu Putih前拍裸體照而被撻伐，被迫舉行淨化儀式，隨後與先生一同被驅逐出境，半年不得入境。日前又有一名俄國網紅Luiza Kosykh，有樣學樣，在這棵雄偉古樹前衣衫不整留下倩影，結果立刻遭到逮捕、遣返，而她已是去年以來第59名被峇里島「打包送回家」的俄人。

根據衛報，這些年來，這座衝浪天堂已成了內容創作者的擺拍殿堂，Canggu與Ubud等小鎮街上，冒出了一間間網美最愛咖啡廳與波西米亞風服飾店，是Instagram與TikTok用戶的完美拍照、攝影場景。

由於短期商務與觀光簽證只要花費3百萬印尼盾（新台幣6,268元），不少外籍人士便鑽此漏洞，在峇里島大搖大擺住上6個月，從事遠距工作，完全不用付稅金。還有人索性在當地找工作，與本地人搶飯碗，卻多是黑工，並未照規定來。

根據官方數字，今年開始，外國觀光客人數升至每月30萬人，澳洲最多，印度與俄國次之。人潮來了，交通亂了，建設工程多了，汙染也嚴重了。

這些負面效應，加上不尊峇里島印度教文化，聖樹拍裸照、站著騎機車，老外的荒唐行為罄竹難書，當地居民忍無可忍，決定採取反制行動。於是網路上出現了糾察大隊，透過社群軟體公布並檢舉老外「到處亂來」、非法打工的情事。

民怨四起，官方兩難，畢竟峇里島GDP主要來自觀光收益，要在維持旅遊吸引力與懲治頑劣行為之間找到平衡，並不容易。百姓只能籲請遊客自重，政府管束入境客。「峇里島理應是一派悠閒，請把日子過得簡單些，別把事情複雜化。」